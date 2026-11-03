 Călin Geambașu, război în instanță cu tatăl și mama fiului său! Ce se întâmplă în cele două dosare
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Călin Geambașu, război în instanță cu tatăl și mama fiului său! Ce se întâmplă în cele două dosare

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Compozitor, solist și instrumentist, Călin Geambașu a împlinit recent 50 de ani, iar fiul lui, DaviN, a ajuns la majorat. Prin urmare, a fost dublă sărbătoare, în vestita familie de muzicieni. Artistul ne-a vorbit despre chipeșul său băiat, dar și despre procesele pe care le are, în instanță, cu tatăl Petre Geambașu, dar și cu mama băiatului, Angelica Cadar. Niciunul dintre ei nu l-a felicitat pe Călin Geambașu, la ceas aniversar.  

Trei generații în familia Geambașu: DaviN cu bunicul și cu tatăl său, o familie de muzicieni
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Trei generații în familia Geambașu: DaviN cu bunicul și cu tatăl său, o familie de muzicieni Foto: foto: arhiva personala

Călin Geambașu a schimbat prefixul, iar fiul lui a ajuns la majorat. DaviN a petrecut cu prietenii

Călin Geambașu a împlinit 50 de ani, a schimbat prefixul, iar fiul său, DaviN, pianist și toboșar, a sărbătorit majoratul. Iată cum au petrecut:

„Așa cum o petrec din 2012 și până azi: pregătind ziua de naștere a fiului meu, DaviN, având în vedere că Dumnezeu a decis să-mi ofere cel mai frumos cadou de ziua mea, chiar pe fiul meu născut natural la numai câteva ore după trecerea calendaristică a zilei mele, „cadou" de care mă voi bucura toată viața.

Prin urmare, preocupare mai frumoasă decât să-i pregătesc lui DaviN petrecerea alături de prietenii lui nici că pot să-mi doresc de ziua mea. El a făcut 18 ani, eu 50. Când îl văd la noi în trupă cu câtă implicare și seriozitate ne acompaniază îmi crește inima de parcă îmi iese din piept! Sunt tare mândru de el. Bucuria lui Tata...

Se află în proces cu tatăl Petre Geambașu și cu mama fiului său Angelica Cadar 

Întrebat de reporterii Click! dacă tatăl lui, Petre Geambașu, și mama fiului său, Angelica Cadar, cu care se află în proces, l-au felicitat, la ceas aniversar, Călin Geambașu ne-a declarat, cu vădită tristețe:

„Niciunul dintre ei nu a făcut-o. Deși sunt în proces cu ei în urma atacurilor lansate asupra mea, eu am continuat să-i felicit de ziua lor, să-l ajut pe tatăl meu la lansarea de carte de anul trecut, dar și să o sprijin pe Angelica Cadar cu tot ce am putut (excursii la munte și la mare, excursie la Sinaia, de ziua ei, împrumutat mașini cu care să se plimbe, mers la piscine, restaurante și diverse petreceri, dansuri, etc).

Dincolo de demersurile legale în apărarea mea și a copilului meu, omenia nu își pierde valențele pe scara mea de valori morale. Dacă ei consideră să abuzeze de lege și de bunătatea mea, e problema lor; eu doar le răspund.

Călin Geambașu va primi și despăgubiri morale? 

Artistul Călin Geambașu ne-a vorbit deschis despre cele două dosare din instanță. A acționat-o în judecată pe Angelica Cadar pentru neplata pensiei alimentare datorate fiului lor, DaviN, iar pe tatăl său l-a chemat în instanță pentru denigrări publice:

„Despăgubirile morale se află mereu la latitudinea instanței. Cu tata deja am câștigat, dar tocmai a făcut Recurs la ICCJ, fiind nemulțumit de rezultatul celor 4 ani de proces în care a pierdut lamentabil; cine știe, poate la ICCJ tata crede că albul devine negru și invers. E dreptul lui și mă conformez procedural.

În schimb, în dosarul penal unde Angelica Cadar are deja calitate de inculpată, fiind trimisă în judecată de Parchet, prin Rechizitoriu, mai întâi se așteaptă pronunțarea pe procedura Camerei Preliminare a secției penale. Pronunțarea va fi săptămâna asta, în data de 6 noiembrie, potrivit portalului Ministerului Justiției”, a mai menționat Călin Geambașu, exclusiv pentru Click!

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