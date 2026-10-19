Pianistul și compozitorul Gus Ormo, găsit mort în piscina propriei case. Detaliul straniu care ridică semne de întrebare în anchetă. „Astfel de lucruri nu sunt normale”

Pianistul și compozitorul venezuelean Gus Ormo a fost descoperit fără viață în piscina locuinței sale din Weston, Florida. Potrivit primelor informații, trupul artistului ar fi fost legat cu un șnur. Poliția investighează circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Pianistul și compozitorul Gus Ormo, găsit mort în piscina propriei case Foto: Facebook

Gus Ormo, găsit mort în piscina casei sale din Florida

Moartea compozitorului și pianistului venezuelean Gus Ormo a stârnit numeroase întrebări în comunitatea din Weston, Florida, după ce artistul a fost găsit fără suflare în piscina propriei locuințe. Primele informații despre caz indică împrejurări neobișnuite, însă autoritățile nu au stabilit, deocamdată, cauza exactă a decesului.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, serviciile de urgență au fost alertate printr-un apel la 911, în care era semnalată o posibilă înecare. În înregistrarea audio a dispeceratului, bărbatul ar fi fost descris ca fiind „legat” în apă.

Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, iar decesul muzicianului a fost constatat la scurt timp după sosirea echipajelor. Ulterior, trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală din comitatul Broward, unde urmează să fie efectuate verificările necesare pentru determinarea cauzei morții.

Anchetatorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat

Deocamdată, anchetatorii nu au făcut publice informații esențiale despre ultimele momente din viața lui Gus Ormo. Nu se știe cine a apelat numărul de urgență, cât timp s-ar fi aflat artistul în piscină sau dacă în locuință mai era prezentă o altă persoană în momentul incidentului.

De asemenea, autoritățile nu au oferit detalii care să confirme existența unei infracțiuni. Circumstanțele în care a fost găsit muzicianul sunt în continuare analizate, iar concluziile depind de rezultatele investigațiilor medico-legale și ale cercetărilor poliției.

Până la apariția unor informații oficiale suplimentare, împrejurările decesului rămân neclare.

Vecinii lui Gus Ormo, șocați de tragedie

Vestea morții compozitorului a provocat uimire în comunitatea rezidențială din Weston, o zonă cunoscută pentru liniștea sa și accesul controlat. Gus Ormo locuia acolo de mai mulți ani, iar persoanele care îl cunoșteau îl descriau drept un om discret, care prefera să își păstreze viața personală departe de atenția publicului.

Unul dintre vecinii artistului a vorbit despre șocul provocat de cele întâmplate.

„Este foarte trist ce s-a întâmplat. Nu m-aș fi gândit niciodată că s-ar putea petrece așa ceva în Weston”, a declarat un vecin, conform presei străine.

Un alt locuitor al zonei a mărturisit că situația i se pare neobișnuită.

„Este ceva foarte ciudat. Astfel de lucruri nu sunt normale”, a spus un alt vecin, potrivit The Sun.

Familia lui Gus Ormo cere răspunsuri

Rudele muzicianului încearcă, la rândul lor, să afle mai multe despre circumstanțele în care acesta și-a pierdut viața. Sora sa, Antonieta Ormo, a confirmat decesul pentru CBS News Miami, precizând că familia nu a primit informații suplimentare care să lămurească situația.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția nu a anunțat până în acest moment efectuarea unor arestări. Nici cauza exactă a morții nu a fost comunicată public.

Noile informații privind rezultatele examinării medico-legale și concluziile anchetatorilor ar putea contribui la elucidarea acestui caz care a șocat comunitatea în care trăia Gus Ormo.