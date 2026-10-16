 Polițist de 27 de ani din Teleorman, găsit mort în casă. Ce s-a întâmplat cu Sabin cu o zi înainte
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Polițist de 27 de ani din Teleorman, găsit mort în casă. Ce s-a întâmplat cu Sabin cu o zi înainte

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Este doliu în Poliția Română, după ce un tânăr în vârstă de 27 de ani care lucra la Postul de Poliție Islaz, din cadrul IPJ Teleorman, a fost găsit mort în propria casă. El susținuse cu o zi înainte o probă fizică.

Sabin, polițistul din Teleorman găsit mort.
Sabin, polițistul din Teleorman găsit mort. Foto: Facebook

Sabin, un polițist în vârstă de 27 de ani, a mers pe 14 octombrie să susțină o nouă probă de rezistență, pe care o picase anterior. Următoarea zi, el a făcut infarct acasă. Sindicatul Europol vine cu acuzații.

Polițist de 27 de ani, găsit mort în casă

Sabin era ajutor de șef de post la Postul de Poliție Islaz din Teleorman. El a fost găsit mort în locuința sa în dimineața zilei de 15 octombrie. Sindicatul Europol susține că ar fi suferit un infarct, după ce cu o zi înainte participase la o evaluare a pregătirii fizice. Tânărul lucra în Poliție de aproximativ patru ani.

„În data de 14 octombrie, s-a prezentat din nou pentru susținerea evaluării pregătirii fizice, având de efectuat proba de rezistență, pe care o picase anterior. A tras de el cât de tare a putut pentru a se încadra în baremul de timp și pentru a promova proba, astfel încât salariul să nu îi fie diminuat”, susține sindicatul.

Volumul de muncă și presiunea l-ar fi adus în acest punct

De asemenea, reprezentanții sindicatului susțin că tot pe 14 octombrie un superior i-ar fi cerut lui Sabin să se grăbească în vederea soluționării unor dosare penale aflate în lucru. Europol afirmă că polițistul ar fi rămas în zilele precedente peste program pentru a audia persoane cercetate în dosarele pe care le instrumenta.

„După susținerea probei de rezistență, în ziua următoare, 15 octombrie, în cursul dimineții, Sabin a fost găsit decedat în propria locuință. Suferise un infarct.

Polițiștii sunt oameni. Au familii, copii, probleme și limite fizice și psihice. Nu sunt roboți programați să producă statistici. Nu poți cere permanent mai multe dosare soluționate, mai multe audieri, mai multe activități, mai multe rezultate și, în același timp, să te prefaci că presiunea exercitată asupra omului nu există”, se mai arată în postarea Sindicatului Europol.

Colegii și-au luat rămas-bun

Între timp, IPJ Teleorman a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea tânărului.

„Plecarea sa lasă în urmă durere și un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. În aceste momente grele, suntem alături de familia îndoliată și le transmitem sincere condoleanțe. Drum lin către îngeri, Sabin! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis IPJ Teleorman.

De asemenea, un mesaj au transmis și reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual.

„Dispariția sa lasă în urmă un gol imens și o durere greu de cuprins în cuvinte în rândul celor care l-au cunoscut, al colegilor alături de care și-a desfășurat activitatea și al tuturor celor care l-au apreciat.

În aceste clipe de profundă suferință, transmitem familiei îndoliate sincere condoleanțe, întreaga noastră compasiune și puterea de a găsi alinare în fața acestei pierderi nedrepte.

Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei care l-au iubit și l-au prețuit. Plecarea sa mult prea timpurie ne reamintește cât de fragilă este viața și cât de greu este să ne luăm rămas-bun de la un om atât de tânăr.

Drum lin către îngeri, Sabin! Nu te vom uita! Dumnezeu să te odihnească în pace și să ofere familiei îndurerate mângâiere și puterea de a trece prin această grea încercare”.

Iubita polițistului, îngenuncheată de durere

La rândul ei, iubita lui Sabin rezistă cu greu în urma acestei vești. Ea a distribuit un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.

„Dumnezeu a ales să cheme la El un înger. Cu lacrimi în ochi și o durere care nu poate fi descrisă în cuvinte, anunț trecerea în neființă a iubitului meu, cel mai bun și mai minunat om pe care l-am avut vreodată.

Ai fost sprijinul meu, ancora mea și cel mai frumos dar pe care viața mi l-a putut oferi. Îți mulțumesc pentru fiecare clipă, pentru toată iubirea și pentru tot binele pe care l-ai lăsat în urmă.

Drum lin printre îngeri, dragostea mea!

Pentru cei care l-au iubit, l-au prețuit și doresc să îi fie alături pentru ultima oară, înmormântarea va avea loc duminică, la ora 12:30, la casa părintească din comuna Islaz”.

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