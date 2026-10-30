 Patroana unui salon de masaj din București, reținută pentru proxenetism. Anchetatorii spun că în incintă ar fi fost oferite servicii sexuale
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Patroana unui salon de masaj din București, reținută pentru proxenetism. Anchetatorii spun că în incintă ar fi fost oferite servicii sexuale

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femeie în vârstă de 34 de ani, administrator al unui salon de întreținere corporală din Sectorul 6 al Capitalei, a fost reținută pentru 24 de ore într-un dosar de proxenetism în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi facilitat practicarea prostituției în cadrul afacerii pe care o administra.

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Foto: shutterstock

Proxenetism ascuns în spatele unui salon

Conform Adevărul, este vorba despre administratoarea societății care operează salonul Nirvana Massage din zona Cotroceni. Femeia este suspectată că, în perioada mai-octombrie 2026, ar fi pus la dispoziția mai multor femei spațiul în care funcționa salonul pentru întreținerea de raporturi sexuale cu clienți, sub aparența unor servicii de masaj.

Joi, 29 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 6 au efectuat două percheziții domiciliare, una în București și una în județul Ilfov. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă, precum și suma de peste 185.300 de lei, bani a căror proveniență nu ar fi putut fi justificată.

Suspecta a fost identificată și dusă la audieri, iar ulterior a fost reținută pentru 24 de ore. Aceasta urmează să fie prezentată magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

„Joi, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6, cu sprijinul Secţiilor 20 şi 22 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi, ulterior, au dispus reţinerea unei femei, în vârstă de 34 de ani, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de proxenetism în formă continuată”, informează Biroul de presă al DGPMB.  

Cum funcționa afacerea

Potrivit anchetatorilor, salonul de întreținere corporală ar fi fost folosit pentru întâlniri între cliente și diferiți bărbați, activități care depășeau serviciile declarate ale afacerii. Cercetările vizează stabilirea întregii activități infracționale, precum și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 6, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, fiind efectuate cercetări pentru proxenetism în formă continuată.

Conform legislației penale, reținerea și punerea sub acuzare reprezintă etape ale procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază orice persoană până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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