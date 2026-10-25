 Dispariție în Argeș: O mamă de 26 de ani a plecat de acasă cu cei trei copii și este de negăsit
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Dispariție în Argeș: O mamă de 26 de ani a plecat de acasă cu cei trei copii și este de negăsit

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Femeia, în vârstă de 26 de ani, a plecat de la locuința familiei luându-i cu ea pe cei trei micuți, cu vârste de 1, 3 și 6 ani, iar de la momentul plecării nu a mai putut fi contactată de apropiați. 

O mamă tânără din Argeș a dispărut împreună cu cei trei copii ai săi
O mamă tânără din Argeș a dispărut împreună cu cei trei copii ai săi Foto: IPJ Argeș

Sesizarea a pus în mișcare structurile operative de poliție din zonă, care încearcă să refacă traseul.

Plecare voluntară din comuna Corbi: sesizarea a venit pe 24 octombrie

Cazul a intrat oficial în atenția autorităților sâmbătă, 24 octombrie 2026, când oamenii legii au fost anunțați că tânăra a părăsit domiciliul din mediul rural fără să anunțe destinația sau motivele deciziei sale.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a transmis coordonatele sesizării:

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Domneşti au fost sesizaţi astăzi, 24 octombrie, cu privire la faptul că numita BĂRBOIU NICOLETA, de 26 de ani, a plecat voluntar, împreună cu cei 3 copii minori, de 3 ani, 1 an, respectiv 6 ani, de la domiciliul din comuna Corbi, judeţul Argeş”  potrivit News.ro

Cercetările operative și activitățile de căutare pe teren au fost preluate și sunt coordonate direct de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, care verifică gările, autogările și potențialele adrese unde tânăra ar fi putut căuta adăpost alături de copii.

Semnalmentele tinerei și apelul lansat de autorități

Pentru identificarea cât mai rapidă a celor patru persoane, anchetatorii au făcut publice datele fizice și elementele vestimentare ale mamei.

Nicoleta Bărboiu are o înălțime de 1,60 metri, aproximativ 50 de kilograme, păr șaten și ochi căprui. La momentul plecării de la domiciliul din comuna Corbi, aceasta era îmbrăcată cu blugi albaștri și o geacă de culoare crem.

Poliția face un apel deschis către toți cetățenii care dețin detalii sau care au observat o femeie însoțită de trei copii mici ce corespund descrierii:

„Persoanele care pot oferi informaţii cu privire la persoana căutată sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau Poliţia Municipiului Curtea de Argeş, la telefon 0248 721 519.”

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