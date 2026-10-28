România alocă doar 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord” la Oscar. Bugetul Spaniei este de 50 de milioane de dolari

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și ales de România pentru cursa către Premiile Oscar 2027, va beneficia de o finanțare de 500.000 de lei din partea Ministerului Culturii pentru campania de promovare internațională. Suma este modestă în comparație cu bugetul de 50 de milioane de dolari atribuit producției spaniole „La Bola Negra”, considerată un posibil competitor important în cursa pentru prestigioasele trofee cinematografice.

România alocă doar 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord” la Oscar. Foto: arhiva

România încearcă să obțină o nominalizare la Premiile Oscar din 2027 cu filmul „Fjord”, semnat de Cristian Mungiu, însă promovarea unei producții pe piața americană presupune eforturi financiare și logistice considerabile. Ministerul Culturii a anunțat că va contribui cu 500.000 de lei la campania prin care pelicula românească încearcă să atragă atenția membrilor Academiei Americane de Film.

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a vorbit despre această finanțare într-o intervenție la Digi24, marți seară, și a comparat resursele disponibile în România cu cele asociate producției spaniole „La Bola Negra”, regizată de Javier Calvo și Javier Ambrossi, în distribuția căreia se află și Penélope Cruz.

Câți bani primește „Fjord” pentru campania de promovare la Oscar

Ministerul Culturii va aloca 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord” în competiția pentru Oscar 2027. Potrivit Ioanei Ciocan, suma reprezintă un efort important din partea instituției, în condițiile în care campaniile internaționale pentru premiile cinematografice pot presupune cheltuieli considerabile.

„Îl susţinem. O să dau două exemple: filmul care acum este favorit - şi o să zic doar ţara, Spania (drama spaniolă La Bola Negra, regia Javier Calvo şi Javier Ambrossi, cu Penélope Cruz în distribuţie - n.r.), care are un buget - sper că se ţine bine toată lumea în fotolii - 50 de milioane de dolari, Ministerul Culturii a făcut un efort supraomenesc - şi zic cu foarte mare răspundere - să susţină promovarea la Oscar cu 500.000 de lei”, a declarat ministrul Culturii la Digi24.

Diferența dintre cele două sume evidențiază dificultățile pe care le poate întâmpina o producție românească în competiția internațională. Totuși, bugetul de 50 de milioane de dolari menționat de ministru se referă la filmul spaniol și nu trebuie confundat automat cu suma destinată exclusiv promovării sale pentru Oscar.

De ce este atât de importantă promovarea unui film la Premiile Oscar

Calitatea artistică a unui film nu garantează, de una singură, obținerea unei nominalizări la Oscar. În spatele unei campanii de promovare se află o strategie complexă, prin care producătorii încearcă să facă pelicula vizibilă pentru membrii Academiei Americane de Film.

Ioana Ciocan a explicat că echipa lui Cristian Mungiu trebuie să se asigure că filmul ajunge la publicul relevant și că beneficiază de o campanie suficient de amplă pentru a concura cu producțiile susținute de resurse financiare importante.

„Pentru că, într-adevăr, Cristian Mungiu poate să facă cel mai fabulos film de pe suprafaţa Pământului, dar el are un fel de campanie electorală de făcut. El trebuie să convingă cei 12.000 de membri ai juriului Academiei să îl voteze. Asta înseamnă că aceşti membri trebuie să aibă acces la filmul lui, filmul lui trebuie să fie distribuit peste tot, trebuie să aibă o campanie foarte bine făcută, în online, în offline, billboard-uri, în America, emisiuni televizate. Este o muncă sisifică. Dacă vom reuşi, nu ştiu. Dar, cu siguranţă, vom încerca”, a mai adăugat ministrul.

Campania poate include proiecții dedicate, evenimente pentru profesioniștii din industria cinematografică, promovare în mediul online, publicitate în spațiul public și apariții în emisiuni de televiziune. Obiectivul este ca filmul să fie cunoscut și vizionat de persoanele implicate în procesul de selecție.

„Fjord”, propunerea României pentru Oscar 2027

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a fost ales să reprezinte România la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a Premiilor Oscar 2027. Producția a fost prezentată drept un titlu important pentru cinematografia românească, după ce a obținut Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, potrivit informațiilor din materialul publicat.

Pe 24 octombrie, pelicula a fost prezentată în cadrul unei proiecții speciale de gală la Ateneul Român, la care au participat o parte dintre membrii echipei. Filmul a fost inclus și în programul celei de-a XVII-a ediții a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest, unde a beneficiat de proiecții simultane în cinematografele disponibile din București și din alte orașe ale țării.

Premiera națională este programată pentru 15 ianuarie 2027. Lansarea va fi marcată printr-o gală la Sala Palatului din București, la care sunt așteptați regizorul Cristian Mungiu, actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, alături de alți membri ai distribuției și ai echipei de producție.

Când aflăm dacă „Fjord” ajunge pe lista scurtă a Oscarurilor

Drumul către o nominalizare la Oscar presupune mai multe etape de selecție. Potrivit calendarului menționat în materialul-sursă, lista scurtă pentru ediția din 2027 urmează să fie anunțată pe 15 decembrie 2026, iar nominalizările finale, pe 21 ianuarie 2027.

Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pentru 14 martie 2027, la Los Angeles.

Până atunci, promovarea va avea un rol important în încercarea filmului românesc de a ajunge în atenția votanților. Finanțarea oferită de Ministerul Culturii reprezintă o contribuție la acest demers, însă rezultatul depinde de mai mulți factori, inclusiv de reacția criticilor, vizibilitatea internațională și preferințele membrilor Academiei.

Pentru cinematografia românească, calificarea în etapa finală ar însemna o nouă oportunitate de afirmare pe scena internațională. Rămâne de văzut dacă „Fjord” va reuși să transforme recunoașterea artistică și campania de promovare într-o nominalizare la Oscar.