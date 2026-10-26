 Românii preferă vacanțele în țară. Cât costă un weekend la munte, la mare sau în Maramureș
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Românii preferă vacanțele în țară. Cât costă un weekend la munte, la mare sau în Maramureș

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Nu trebuie să pleci din țară ca să te bucuri de o vacanță frumoasă. Tot mai mulți români aleg să-și petreacă timpul liber în România, fie la munte, la mare sau prin satele în care tradițiile încă se păstrează. Potrivit Eurostat, aproape 9 din 10 călătorii turistice ale românilor au avut loc în țară, în 2025. Peisajele, prețurile și dorința de a petrece timp cu familia îi fac pe turiști să redescopere locuri frumoase, uneori chiar la câteva ore de casă.

Românii aleg escapadele prin țară
Românii aleg escapadele prin țară Foto: Ovidiu Oprea

Românii aleg escapadele prin țară

Unde să mai pleci în afară, de unde bani? Mergem pe aici, prin România. Ne mai plimbăm în weekenduri, mai facem escapade. Mai ieșim și pentru fetița mea, să vadă locuri noi.

În plus, mie îmi plac peisajele din România. Toamna sunt atât de multe locuri frumoase, cu frunzele colorate și peisaje de poveste. Avem unde să mergem și fără să cheltuim o avere”, spune Ioana, în vârstă de 36 ani, pentru Click!.

Pentru mulți români, vacanța nu mai înseamnă neapărat un sejur de o săptămână, ci mai multe ieșiri scurte de-a lungul anului. Un weekend la munte, o plimbare pe malul mării sau câteva zile într-un sat tradițional sunt variante prin care familiile se pot bucura de timp împreună, fără să fie nevoite să cheltuiască foarte mult.

România, pe primul loc în Uniunea Europeană la turismul intern

Românii se numără printre europenii care preferă să-și petreacă vacanțele în propria țară. Potrivit Eurostat, 89% dintre călătoriile turistice ale rezidenților români au avut destinații interne în 2025, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană. Spania s-a situat pe locul al doilea, cu 87%, în timp ce Grecia, Franța și Portugalia au înregistrat fiecare câte 85%.

Cât despre România, voucherele de vacanță i-au ajutat pe mulți români să-și permită un concediu în țară.

Ce a ajutat foarte mult turismul din România au fost voucherele de vacanță, care îi ajută pe cei cu venituri mai reduse să călătorească în România și îi sprijină foarte mult pe hotelieri”, explică Cyntia Mărieș, consultant în turism.

Pentru mulți turiști, posibilitatea de a folosi aceste vouchere a însemnat o șansă în plus de a pleca în vacanță și de a descoperi destinații din țară, în condițiile în care cheltuielile cu transportul, cazarea și mesele cântăresc tot mai mult în bugetul unei familii.

Cât costă un weekend la munte, în Brașov

Brașovul este una dintre destinațiile preferate de cei care vor să se bucure de aer curat, peisaje de toamnă și plimbări printr-un oraș cu străzi pietruite și clădiri istorice. Piața Sfatului, Biserica Neagră și aleile de sub Tâmpa sunt câteva dintre locurile care pot fi vizitate într-un weekend. Pentru două persoane, o cameră la un hotel cu mic dejun poate costa aproximativ 300-400 de lei pe noapte, în funcție de unitatea de cazare și de disponibilitate.

Pentru două nopți, turiștii ar plăti între 600 și 800 de lei numai pentru cazare. La această sumă se adaugă transportul, mesele și eventualele activități. De exemplu, o urcare cu telecabina pe Tâmpa poate completa plimbarea prin oraș, iar o cafea în centrul vechi sau o masă la restaurant pot crește bugetul final. În total, un cuplu ar putea avea nevoie de aproximativ 1.200-1.800 de lei pentru două nopți în Brașov, cu tot cu cazare, transport și mese, în funcție de alegerile făcute.

O plimbare la mare, în octombrie

Chiar dacă sezonul estival s-a încheiat, litoralul rămâne o variantă pentru cei care vor câteva zile de liniște. În Mamaia, turiștii se pot plimba pe faleză, pot admira marea și se pot bucura de o atmosferă diferită față de aglomerația din timpul verii.Pentru două persoane, o noapte de cazare la un hotel care oferă și mic dejun poate costa aproximativ 400 de lei, în funcție de facilități și de perioada rezervării.

Pentru două nopți, bugetul de cazare ajunge la 800-1.000 de lei. Cu transport, mese și alte cheltuieli, un weekend la mare ar putea ajunge la aproximativ 1.200-1.700 de lei pentru două persoane. Înainte de rezervare, turiștii trebuie să verifice dacă hotelul ales este deschis în perioada respectivă și ce servicii sunt disponibile în extrasezon.

Maramureș, destinația în care tradițiile și peisajele fac toți banii

Pentru cei care vor să descopere o altă față a României, Maramureșul poate fi alegerea potrivită. Satele tradiționale, porțile sculptate în lemn, bisericile de lemn și dealurile atrag turiștii care caută liniște și experiențe autentice. Breb, Bârsana, Săpânța și zona Vișeu de Sus sunt câteva dintre locurile care merită incluse într-un circuit. Turiștii pot vizita Cimitirul Vesel, pot admira bisericile de lemn sau pot descoperi gospodăriile tradiționale din satele maramureșene.

O noapte de cazare pentru două persoane, la o pensiune cu mic dejun, poate costa aproximativ 250-450 de lei. Pentru două nopți, cazarea ar ajunge la 500-900 de lei, la care se adaugă transportul, mesele și eventualele bilete pentru obiective turistice. Pentru un cuplu care pleacă din București, un weekend în Maramureș poate ajunge la aproximativ 1.500-2.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de transport, cazare și activitățile alese.

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