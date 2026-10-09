 Salina Turda se transformă spectaculos! Ce vor găsi turiștii la 115 metri sub pământ. Investiție de milioane de euro
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Salina Turda se transformă spectaculos! Ce vor găsi turiștii la 115 metri sub pământ. Investiție de milioane de euro

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Salina Turda, unul dintre cele mai populare obiective turistice din România și o atracție cunoscută la nivel european, pregătește un amplu proiect de extindere.

Foto Salina Turda jpg
Foto: arhivă

În ce constau noile modificări

Potrivit Observator, autoritățile vor transforma Mina Iosif, o exploatare veche de aproape trei secole, supranumită „Sala Ecourilor”, într-un adevărat oraș subteran dedicat relaxării, divertismentului și tratamentelor balneare.

În prezent, Mina Iosif poate fi admirată doar dintr-un balcon amenajat în cadrul salinei, însă proiectul aflat în pregătire va permite accesul turiștilor în întreaga zonă. Spațiul va fi conectat cu galeriile deja vizitabile printr-o galerie săpată în masivul de sare, iar accesul se va realiza cu ajutorul unor lifturi panoramice capabile să transporte simultan zeci de persoane.

Noua zonă turistică va ocupa aproape 10.000 de metri pătrați și va oferi vizitatorilor numeroase activități. Planurile includ amenajarea unor terenuri de sport, pereți de escaladă, locuri de joacă, spații de relaxare, mese de biliard, un cinematograf și o bază de tratament balnear.

Potrivit specialiștilor implicați în proiect, lucrările vor fi realizate astfel încât să asigure siguranța vizitatorilor și să afecteze cât mai puțin structura masivului de sare.

Mina Iosif este una dintre cele mai spectaculoase cavități ale Salinei Turda. Exploatată încă din anul 1740, aceasta are o adâncime de aproximativ 115 metri și un diametru de 65 de metri, impresionând prin dimensiunile sale și prin acustica deosebită care i-a adus denumirea de „Sala Ecourilor”.

Planurile autorităților locale pentru stațiunea Turda

Proiectul de modernizare presupune și construirea unor pasarele circulare amplasate în jurul unui lac artificial, realizate din lemn stratificat, inox și oțel zincat. Investiția totală este estimată la peste 126 de milioane de lei.

Pe lângă dezvoltarea infrastructurii turistice, autoritățile locale își propun să obțină pentru municipiul Turda statutul de stațiune de interes național și să pregătească documentația necesară pentru includerea Salinei Turda în patrimoniul UNESCO.

În timp ce Salina Turda se pregătește pentru această transformare spectaculoasă, Salina Praid rămâne închisă în urma inundațiilor care au afectat-o anul trecut. Pentru refacerea sa, Comisia Europeană a anunțat acordarea unor fonduri dedicate.

Până atunci, turiștii care doresc să descopere universul subteran al exploatărilor de sare pot vizita și Salina Slănic Prahova, unde Mina Unirea impresionează prin dimensiunile sale și sculpturile realizate în sare.

Doi turiști italieni au fost impresionați de Salina Turda

Salina Turda este una dintre cele mai atractive destinații turistice din țara noastră, iar doi turiști italieni care au sosit aici au fost impresionați atunci când au vizitat-o.

Italienii au filmat experiența din salină, iar postările făcute de cei doi au devenit rapid virale în mediul online. Turiștii au descris vastul spațiu subteran ca fiind unul „labirintic” și au vorbit și despre aerul răcoros și atmosfera impresionantă din interiorul salinei.

Cu toate acestea, cei doi turiști au fost de-a dreptul uimiți atunci când au aflat că în interiorul salinei există zone speciale dedicate distracției și activităților de relaxare. La aproximativ 112 de metri sub pământ, cei doi italieni au descoperit mese de biliard și chiar un teren de mini-golf.

Pentru cei doi, faptul că spațiul sălii a fost amenajat în acest fel a fost o adevărată surpriză la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

În cele din urmă, turul celor doi turiști italieni a continuat către o altă zonă spectaculoasă din Salina Turda. Acolo, ei au descoperit un întreg lac subteran și chiar și mai multe bărci. Peisajul spectaculos i-a făcut să se gândească imediat la universul „Harry Potter”.

În ultimii ani, aproximativ 70% dintre turiștii care au ajuns la Salina Turda au fost din afara țării. Iar autoritățile locale deja au anunțat un proiect de extindere în valoare de 25 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene.

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