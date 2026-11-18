Un bărbat de 42 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că a agresat sexual o minoră într-un autobuz din București. Adolescenta a cerut ajutorul celorlalți pasageri, iar intervenția călătorilor l-ar fi determinat pe agresor să renunțe.

Scene șocante într-un autobuz din București. O adolescentă de 17 ani a fost agresată sexual Foto: arhiva

Un incident grav petrecut într-un mijloc de transport în comun din Capitală s-a încheiat cu arestarea preventivă a unui bărbat în vârstă de 42 de ani. Acesta este acuzat de agresiune sexuală asupra unei adolescente de 17 ani, pe care ar fi atins-o în zona genunchilor în timp ce se afla în autobuz. Minora a reacționat și a strigat după ajutor, moment în care mai mulți pasageri au intervenit pentru a o proteja.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), fapta ar fi avut loc la data de 1 octombrie 2026, în jurul orei 10:30. Tatăl fetei a anunțat autoritățile în aceeași zi, după ce adolescenta i-a povestit experiența prin care trecuse.

Cum s-ar fi produs agresiunea sexuală în autobuz

Din primele cercetări reiese că bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea minorei și ar fi atins-o fără consimțământ, în zona genunchilor. Adolescenta s-a opus fizic, s-a îndepărtat de acesta și a început să strige, atrăgând atenția celorlalți călători.

Polițiștii au oferit detalii despre circumstanțele în care s-ar fi produs incidentul:

„Din cercetările şi investigaţiile efectuate s-a stabilit că, la data de 1 octombrie, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, bărbatul ar fi atins-o cu mâna în zona genunchilor, fiind întrerupt de opoziţia fizică a acesteia, care s-a retras şi a început să ţipe”, a transmis DGPMB.

Pasagerii au intervenit după ce adolescenta a cerut ajutor

Strigătele fetei au fost auzite de mai mulți oameni aflați în autobuz. Aceștia au reacționat și au intervenit în sprijinul adolescentei, iar prezența și opoziția lor l-ar fi determinat pe bărbat să renunțe la comportamentul reclamat.

Reprezentanții Poliției Capitalei au apreciat atitudinea călătorilor, subliniind importanța implicării civice și a solidarității în astfel de situații. Intervenția martorilor a contribuit la protejarea victimei și a împiedicat continuarea incidentului.

Suspectul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile

Identificarea și aducerea bărbatului în fața anchetatorilor au avut loc la mijlocul lunii noiembrie. La data de 15 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției 17 au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele acestuia.

Bărbatul a fost depistat și condus la sediul poliției pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. După prezentarea sa în fața instanței, judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este desfășurată de polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Cercetările vizează infracțiunea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.