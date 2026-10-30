 Cum și-a câștigat Alexia Țalavutis primii bani la doar 6 ani: „Figuram pe ștatul de plată”
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VideoCum și-a câștigat Alexia Țalavutis primii bani la doar 6 ani: „Figuram pe ștatul de plată”

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Alexia Țalavutis a fost premiată, miercuri seară, la Leaders&Influencers Awards. Simpatica actriță a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru Click, despre începuturile carierei sale în showbiz. 

Alexia Țalavutis este o prezență radiantă la petrecerile mondene. Simpatica actriță, care a devenit cunoscută publicului larg ca membră a formației La-La Band lansată odată cu serialul fenomen de pe Pro TV, a fost premiată miercuri seară pentru activitatea sa la gala Leaders&Influencers Awards. 

Actrița, care are în prezent colaborări muzicale variate, inclusiv piese în limba greacă (având descendență greacă prin bunicul său), ne-a povestit despre începuturile ei în show-biz, dezvăluind că a câștigat primii bani la o vârstă  fragedă. 

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Foto: Click!

Click!: Alexia, trec anii și tu ești aproape neschimbată. Care e secretul tău? Ești mereu cu zâmbetul pe buze…

Alexia Țalavutis: N-am vreun secret, doar că încerc cât pot să-mi mențin așa o stare, un vibe bun, orice ar fi. Acesta e modul în care eu aleg să trăiesc zi de zi, încerc să fiu bucuroasă, fericită. 

Uite, de dimineață m-am trezit, și  pentru că nici vremea nu ne-a prea ajutat, am plecat la filmare, m-am setat cu un vibe bun și am început să fac ceea ce-mi place, și gata am început să zâmbesc! Acesta cred că e secretul: să faci ceea ce-ți place, să te uiți în jurul tău și să realizezi că: uite eu aici am vrut să ajung, eu asta mi-am dorit să fac.

E adevărat că mai suntem și obosiți, dar trebuie să ne setăm pozitiv. Uite acum am venit aici, m-am întâlnit cu tine și m-a bucurat starea ta, de acest eveniment, de toți oamenii care i-am întâlnit. 

Alexia şi soțul ei, Alex Fota
Alexia şi soțul ei, Alex Fota Foto: click.ro

„La șase ani, eu deja figuram pe ștatul de plată”

Click!: Iei și premiu… Îți place să primești premii? 

Alexia Țalavutis: Cred că da! Să știi că sunt așa de emoționată! De fiecare dată când am luat premiu am fost așa. Eu în copilărie nu eram pe locul unu mereu, dar nu conta neapărat dacă luam primul loc, conta experiența. 

Eu mi-am început cariera de mică. Vin dintr-o familie de artiști și toți au văzut că mie îmi place foarte mult și că mă joc. Când aveam patru ani aveam un microfon prin casă și cântam, și la munte, și pentru căprioare, pentru toată lumea. Și s-au gândit poate chiar îi place. După care la 6 ani, am început o emisiune săptămânală pentru copii, acela practic a fost primul meu moment, figuram și pe ștatul de plată deci am câștigat de atunci primii mei bani. 
Am făcut și figurație tot atunci într-un film franțuzesc care se turna la Buftea. Era o producție foarte mare și am zis: wow, eu acolo vreau să fiu, să fac actorie! După care n-am făcut naveta în Buftea opt ani de zile, la serial?!

Cumva lucrurile nu se întâmplă întâmplător, te setezi și mergi mai departe pe drumul tău cu încredere și cu foarte multă muncă. Talentul îți dă un pas în față, dar munca te ține acolo. 

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Foto: Facebook

S-a apucat să cânte muzică grecească 

Click!: Acum cânți muzică grecească. Pe partea cu actoria momentan ai vreun proiect?

Alexia Țalavutis: Momentan nu filmez pentru nimic, dar uite mâine am concert, cânt în greacă și e un proiect foarte frumos pe care l-am dezvoltat acum un an și jumătate și lucrurile  merg foarte bine. Majoritatea românilor sunt îndrăgostiți de Grecia, de mâncarea și de muzica grecească și eu am construit un show în care să te bucuri efectiv când vii la mine. 

Concertul acesta e o experiență pe care am gândit-o întru totul, ne jucăm cu emoțiile, e cel mai de suflet proiect al meu.

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