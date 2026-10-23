 Cineva le vrea răul? 3 zodii care trebuie să fie atente la persoanele în care au încredere
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Cineva le vrea răul? 3 zodii care trebuie să fie atente la persoanele în care au încredere

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Urmează o perioadă dificilă pentru trei zodii din horoscop, care s-ar putea confrunta cu dezamăgiri provocate chiar de persoane apropiate. Gemenii, Săgetătorii și Peștii ar putea descoperi că nu toți cei în care au încredere au intenții sincere. Iată ce avertismente aduce horoscopul pentru acești nativi și la ce ar trebui să fie atenți în perioada următoare.

Horoscop.
Horoscop. Foto: Shutterstock

Gemeni

Gemenii au încredere într-o persoană pe care o cunosc de foarte mult timp, însă lucrurile s-ar putea să nu fie chiar așa cum par. În perioada următoare, nativii ar putea observa anumite comportamente care îi vor face să privească această relație cu alți ochi. Dacă își vor asculta instinctul și vor fi atenți la semnalele din jur, ar putea evita o dezamăgire înainte ca situația să se complice.

Astrele le recomandă să analizeze cu atenție relațiile cu persoanele apropiate și să observe eventualele schimbări de comportament. Nu este cazul să tragă concluzii pripite, dar nici să ignore lucrurile care le ridică semne de întrebare. 

Săgetător

Pentru Săgetători se anunță o perioadă tensionată, în care anumite greșeli din trecut ar putea reveni în prim-plan. Persoane pe care le-au dezamăgit sau cu care au avut conflicte ar putea reapărea în viața lor, iar nativii vor fi nevoiți să lămurească situații pe care le-ar fi preferat uitate. În tot acest context, există riscul să se bazeze pe oameni care nu le doresc neapărat binele.

Printre persoanele din jurul lor s-ar putea afla cineva măcinat de invidie, poate chiar din familie, care încearcă să le influențeze deciziile și să le afecteze echilibrul emoțional. Săgetătorii trebuie să fie atenți la cei care încearcă să îi manipuleze sau să îi facă să se îndoiască de propriile alegeri.

Pești

Peștii ar putea avea parte de o dezamăgire tocmai din partea unei persoane de la care nu s-ar fi așteptat niciodată. Fie că este vorba despre partenerul de viață, fie despre cineva foarte apropiat, nativii ar putea afla lucruri care îi vor lua prin surprindere și le vor pune la încercare încrederea în oamenii din jur.

Fiind persoane sensibile, Peștii tind să se atașeze profund de cei dragi și să le acorde încredere chiar și atunci când apar primele semne de îndoială. De această dată, însă, ar trebui să fie mai atenți la comportamentul celor din jur și să nu treacă cu vederea problemele care apar în relațiile lor. Chiar dacă adevărul poate fi dureros, confruntarea cu realitatea îi poate ajuta să înțeleagă cine le este cu adevărat alături și de cine ar trebui să se distanțeze. 

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