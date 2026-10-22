Horoscop vineri, 23 octombrie 2026: Vărsătorii trebuie să evite tensiunile din cuplu. Ce se întâmplă cu Taurii

Horoscop vineri, 23 octombrie 2026. Se anunță o zi plină de provocări pentru zodii. Vărsătorii vor avea parte de tensiuni în cuplu, iar Taurii vor trece printr-o experiență neașteptată.

Vărsătorii trebuie să evite tensiunile din cuplu Foto: Arhiva

Află ce rezervă astrele pentru fiecare zodie în parte.

Horoscop vineri, 23 octombrie 2026

Berbec

Iubire - Desfătați-vă cu partenerul privind pozele de la festivalurile și târgurile de Crăciun de altădată.

Sănătate - Acordați atenție corpului. Acceptați un masaj tradițional, ayurvedic dacă sunteți mai curajos.

Bani - Ritmul de muncă este mult încetinit, fiecare sarcină este atent planificată și apoi dusă la îndeplinire.

Taur

Iubire - Ajutați prietenii dragi care vă solicită, chiar dacă e nevoie să vă reorganizați puțin timpul.

Sănătate - Aveți energie și motivație să vă faceți abonament la o sală de sport sau să dezvoltați un nou regim de sănătate.

Bani - Azi vi se iau în considerare chiar și ideile avangardiste și e un prim pas spre a le concretiza.

Gemeni

Iubire - Aveți ocazia să aflați răspunsurile la întrebările avute de la cine vă așteptați mai puțin. Ascultați.

Sănătate - O viață echilibrată presupune hrană cu valoare nutrițională ridicată, nu doar pentru a satisface o poftă de moment.

Bani - Interesați-vă de cursuri de specialitate, chiar într-o limbă străină, care să vă aducă informații de specialitate de la un nivel mai înalt.

Rac

Iubire - Sunteți impresionabil și influențabil. Înconjurați-vă de persoane care au dovedit că nu vor să vă manipuleze.

Sănătate - Încercând să ajutați pe cei din jur, vă neglijați propriul program și nevoi. Planificați.

Bani - Înțelegeți din gesturi și din comportament răspunsurile celor din jur. Adaptați-vă solicitările mai serioase pentru momentul optim.

Leu

Iubire - Apar la suprafață tensiunile legate, fie de educația celor mai tineri, fie pentru că ați dezvăluit niște secrete de casă.

Sănătate - Stați mai retras, căutați să ascultați muzică de suflet, să vă armonizați și să reîncărcați puțin bateriile.

Bani - Treceți prin toate etapele. Aflați de niște pierderi, iar apoi vă intră în cont o sumă datorată de multă vreme.

Fecioară

Iubire - Asociați-vă și faceți din grupul de prieteni exact acei parteneri de care aveți nevoie pentru obiectivele de viitor.

Sănătate - Faceți mișcare sau masaj de drenaj limfatic. Scopul este să mențineți sau să stimulați starea venelor și arterelor.

Bani - Treceți în revistă ideile noi și faceți apoi o ședință cu cei din echipă.

Balanța

Iubire - Aprofundați relația cu persoane de la muncă care vă deschid apetitul pentru a vă lărgi cercul de prieteni.

Sănătate - Unele probleme cu sistemul digestiv vă fac nervos și iritabil. Nu vă îngrijorați mai mult decât e cazul.

Bani - Pot apărea neînțelegeri sau nu ați explicat destul de concis și precis ce anume doriți de la ceilalți. Nu omiteți detalii.

Scorpion

Iubire - Sunteți creativ, vă exprimați afectuos și îi faceți pe cei dragi să se simtă confortabil și relaxați. Activitățile în sine sunt mai puțin importante.

Sănătate - Vă este dificil să vă concentrați pe o singură sarcină. Adoptați tehnici de respirație.

Bani - E o perioadă aglomerată, cu comisioane, deplasări, comunicare pe nivele diverse.

Săgetător

Iubire - Aveți puterea de a ameliora conflictele, iar cei dragi vor dori să vă aibă de partea lor.

Sănătate - E adevărat că munca devine un aliat pentru menținerea sănătății. Aveți motivație pe care să vă concentrați.

Bani - Lipsa de acuratețe sau neprecizarea clară a tuturor procedurilor vă poate aduce decădere în ochii șefilor.

Capricorn

Iubire - Planificați timp pentru hobby-uri, descoperiri de noi pasiuni și veți cunoaște oameni noi.

Sănătate - Faceți mișcare cât simțiți și mâncați când vă cere organismul.

Bani - Dacă mergeți la magazine în care nu prea ajungeați, veți cheltui pe lucruri inutile.

Vărsător

Iubire - Pot apărea divergențe cu partenerul. Trebuie să vorbiți calm, astfel încât lucrurile să nu se înrăutățească.

Sănătate - Vă veți simți foarte nervos și anxios, asta din cauza a atât de multă tensiune.

Bani - Sprijiniți-i pe cei dragi financiar, dar nu mergeți cu ei la cumpărături. Sunteți impulsiv și nu foarte obiectiv.

Pești

Iubire - Echilibrați dorința de libertate individuală cu loialitatea în relațiile parteneriale. Puteți acționa impulsiv.

Sănătate - Aveți un prea-plin de energie și simțiți că nu mai aveți nevoie de odihnă sau pauze.

Bani - Investiți în deplasări scurte unde să participați la cursuri sau unde să vă detașați de mediul de rutină.