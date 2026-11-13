 Trei zodii scapă de probleme începând cu 14 noiembrie 2026! Venus revine în mers direct
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Trei zodii scapă de probleme începând cu 14 noiembrie 2026! Venus revine în mers direct

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Astrele anunță vești bune începând cu data de 14 noiembrie 2026, deoarece vremurile grele ajung la final pentru trei zodii. După șase săptămâni în care Venus s-a aflat în retrogradare, planeta revine în mers direct, iar acest fenomen astrologic aduce schimbări importante. 

Trei zodii scapă de probleme începând cu 14 noiembrie 2026
Trei zodii scapă de probleme începând cu 14 noiembrie 2026 Foto: Arhiva Click!

Racul, Fecioara și Capricornul se numără printre nativii favorizați, care vor avea parte de o perioadă mai liniștită, cu mai multă bucurie, încredere și speranță.

Rac – își schimbă perspectiva asupra vieții 

Pentru nativii Rac, revenirea lui Venus în mers direct marchează o ocazie de a se reconecta cu persoana care erau odinioară, dar și cu acele lucruri frumoase din viața lor pe care le-au lăsat în urmă. După numeroase încercări și momente dificile, oboseala acumulată începe să-și spună cuvântul, iar lipsa de energie a devenit aproape o stare permanentă. Din fericire, această etapă se apropie de sfârșit.

Pe 14 noiembrie, Racii vor simți că ceva se schimbă în viața lor. Se desprind treptat de experiențele neplăcute care i-au apăsat în ultima perioadă și încep să privească viitorul cu mai mult optimism. Este momentul să-și redescopere bucuria de a trăi, să iasă din rutină și să se bucure de lucrurile simple, fără să mai rămână ancorați în trecut.

Fecioară – Renunță la oamenii care îți consumă energia și îți fac rău

Pentru Fecioare, sfârșitul perioadei dificile vine odată cu o decizie importantă: îndepărtarea persoanelor care nu le susțin și nu le împărtășesc valorile. Nativii au avut parte de situații în care s-au simțit neînțeleși, judecați sau chiar trași înapoi de cei în care aveau încredere. De această dată, însă, lucrurile se schimbă.

Capricorn – Înveți să te pui pe primul loc și să alegi liniștea

Pentru Capricorni, revenirea lui Venus în mers direct aduce o lecție importantă despre iubirea de sine. După o perioadă în care au pus pe primul loc nevoile celor din jur, nativii încep să înțeleagă că trebuie să-și acorde mai multă atenție și să nu mai accepte situații care le afectează echilibrul emoțional, potrivit YourTango. 

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