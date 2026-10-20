Zodiile care își vor vedea dușmanii în genunchi. Soarta întoarce foaia când nimeni nu se așteaptă!

Se întoarce roata atunci când se așteaptă mai puțin, iar trei zodii ar putea avea parte de surprize neașteptate. După ce au suferit din cauza unor persoane în care au avut încredere, Racii, Fecioarele și Peștii ar putea vedea cum lucrurile se schimbă în favoarea lor.

Zodiile care își vor vedea dușmanii în genunchi Foto: Shutterstock

Karma își face simțită prezența, iar cei care le-au provocat suferință ar putea ajunge să regrete propriile alegeri.

Rac

Racii se pregătesc să lase în urmă o perioadă încărcată emoțional, marcată de relații toxice și dezamăgiri. Acești nativi își vor îndrepta atenția către propriul viitor, iar unii ar putea lua în calcul inclusiv o schimbare majoră, precum mutarea în străinătate. Între timp, vești despre persoane care le-au făcut rău în trecut ar putea ajunge la urechile lor.

Cei care le-au provocat suferință s-ar putea confrunta cu propriile greșeli, iar Racii vor înțelege că nu trebuie să se răzbune pentru a merge mai departe. Astrele îi îndeamnă să își protejeze liniștea și să nu redeschidă uși care le-au adus numai dezamăgiri.

Fecioară

Fecioarele ar putea avea parte de o surpriză venită din partea unor persoane care le-au trădat încrederea. Poate fi vorba despre foști prieteni sau oameni cu care au avut cândva o relație specială. În trecut, acești nativi au fost nevoiți să lupte din greu pentru a-și pune viața în ordine după dezamăgiri care i-au afectat profund.

Acum, lucrurile s-ar putea schimba, iar cei care le-au făcut rău ar putea ajunge în situații dificile. Fecioarele vor avea ocazia să privească totul de la distanță, fără să mai fie implicate în conflicte. Astrele le recomandă să nu se lase conduse de dorința de răzbunare și să își vadă de propriul drum.

Pești

Peștii au suferit, în special în dragoste, din cauza unor persoane care nu au știut să le aprecieze sentimentele. Pentru unii nativi, dezamăgirile au venit chiar din partea foștilor parteneri, care nu și-au asumat responsabilitățile și i-au lăsat să se descurce singuri. După o perioadă dificilă, Peștii au reușit să o ia de la capăt și să își reconstruiască viața.

În perioada următoare, ar putea afla vești surprinzătoare despre cei care le-au provocat suferință. Unii dintre aceștia s-ar putea confrunta cu probleme asemănătoare celor prin care au trecut Peștii. Astrele îi îndeamnă să nu privească înapoi și să se concentreze asupra propriei fericiri.