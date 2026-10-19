Este elegantă, discretă și ușor de întreținut. Manichiura care face furori în sezonul rece

Unghiile caramel cashmere sunt noua tendință în materie de manichiură pentru sezonul rece. Cu nuanțe calde de caramel, bej cremos și taupe sofisticat, acest stil oferă un aspect elegant, lucios și natural, asemenea unui accesoriu de lux discret. Versatilă, rafinată și ușor de întreținut, manichiura este alegerea ideală pentru femeile care își doresc unghii cu aspect îngrijit, fără culori prea intense.

Manichiura care face furori în sezonul rece Foto: Getty Image

Lunile acestea, tendințele în materie de manichiură devin tot mai sofisticate. De la finisajele inspirate de scorțișoară și nuanțele de cacao până la manichiura franțuzească reinterpretată în tonuri de espresso, culorile sezonului evocă texturi bogate și arome calde. În acest peisaj, manichiura caramel cashmere se remarcă prin eleganța sa discretă și prin felul în care reinventează clasicele nuanțe nude.

Ce este manichiura caramel cashmere și de ce este atât de populară?

Inspirată de finețea și textura catifelată a cașmirului, manichiura caramel cashmere combină bejul cremos cu tonuri delicate de caramel și taupe, o nuanță sofisticată aflată la granița dintre maro, gri și bej.

Rezultatul este o manichiură discretă, dar cu un aspect prețios, care oferă unghiilor un plus de profunzime și strălucire. Spre deosebire de nuanțele clasice de maro inspirate de cafea sau cacao, caramel cashmere are un efect mai delicat și mai natural, fiind perfectă pentru zilele răcoroase de toamnă.

Interesul pentru această estetică este în creștere. Potrivit datelor Pinterest citate de publicația Yahoo, căutările pentru unghii nude în nuanțe de caramel au crescut cu 943% în ultimul an. Tendința confirmă preferința pentru manichiurile calde, naturale și elegante, care pun accentul pe frumusețea unghiilor, fără să atragă atenția în mod exagerat.

Manichiura care oferă efectul de unghii naturale, dar mai frumoase

Unul dintre motivele pentru care unghiile caramel cashmere sunt atât de apreciate este efectul de tip „unghiile tale, dar într-o versiune mai frumoasă”.

„Este o manichiură reconfortantă, dar care arată în continuare incredibil de șic”, explică Annabelle Taurua, expertă în frumusețe în cadrul platformei de programări pentru saloane Fresha.

Potrivit acesteia, înlocuirea culorilor intense și opace cu nuanțe naturale, ușor translucide, oferă unghiilor un aspect mai rafinat.

Manichiura caramel cashmere reușește să echilibreze căldura culorii, profunzimea nuanței și strălucirea finisajului. Astfel, unghiile par îngrijite și elegante, fără să aibă nevoie de modele complicate, decorațiuni extravagante sau contraste puternice.

Este o alegere potrivită atât pentru ținutele de birou, cât și pentru evenimente, întâlniri sau momentele în care îți dorești un look minimalist, dar sofisticat.

De ce merită să alegi unghiile caramel cashmere în această toamnă?

Nuanțele neutre rămân printre cele mai populare alegeri pentru manichiură. Albul lăptos, rozul translucid și bejul delicat sunt apreciate pentru aspectul lor curat și versatil. Caramel cashmere aduce însă o notă suplimentară de căldură și originalitate.

Un alt avantaj important este întreținerea ușoară. Deoarece aceste culori sunt apropiate de nuanța naturală a unghiei, creșterea unghiei este mai puțin vizibilă, iar micile imperfecțiuni sau ciobiri ale lacului pot fi mai ușor de camuflat.

În plus, manichiura se potrivește cu aproape orice ținută de toamnă. Arată deosebit alături de pulovere crem, paltoane camel, haine maro ciocolatiu, denim sau accesorii din piele în tonuri pământii.

Dacă îți place stilul minimalist, dar vrei ceva mai special decât o manichiură nude obișnuită, caramel cashmere poate fi alegerea ideală.

Cum porți unghiile caramel cashmere pentru un efect elegant?

Unul dintre avantajele acestei tendințe este faptul că poate fi adaptată în funcție de forma unghiilor, de preferințele personale și de intensitatea dorită a culorii.

1. Unghii scurte, cu formă pătrată și colțuri rotunjite

Forma cunoscută în industria frumuseții drept „squoval” combină aspectul pătrat cu marginile ușor rotunjite. Alături de o nuanță delicată de caramel, aceasta oferă un rezultat discret, practic și potrivit pentru fiecare zi.

2. Finisaj lucios, cu efect de sticlă

Pentru a pune în valoare nuanța caramel cashmere, alege un lac de unghii cu aspect translucid și un strat final cu strălucire intensă. Lumina reflectată pe suprafața unghiei face culoarea să pară mai bogată și mai dimensională.

3. Efect cromat subtil

Dacă îți dorești o manichiură ceva mai îndrăzneață, poți adăuga o peliculă fină cu efect cromat. Strălucirea delicată oferă un plus de glamour, fără să compromită estetica naturală a acestei tendințe.

4. Nuanțe personalizate în funcție de subtonul pielii

Caramel cashmere poate varia de la bej cald și miere până la taupe cu accente neutre sau ușor reci. Alegerea nuanței potrivite permite obținerea unei manichiuri armonioase, care completează tonul pielii și stilul personal.

Cum obții acasă manichiura caramel cashmere?

Pentru a reproduce acest look, alegerea culorii este importantă, însă tehnica de aplicare face diferența.

Annabelle Taurua recomandă aplicarea a două straturi subțiri de lac, în locul unui singur strat gros.

„Pentru un rezultat cât mai armonios, aș recomanda aplicarea a două straturi subțiri de ojă, în locul unuia gros”, sugerează experta.

Această tehnică permite păstrarea unei transparențe discrete, care conferă culorii acel aspect delicat, aproape siropos, specific manichiurii caramel cashmere.

Pentru un rezultat cât mai apropiat de tendința actuală, urmează câțiva pași simpli:

Pregătește unghiile, curăță delicat cuticulele și uniformizează suprafața.

Aplică un strat de bază pentru a proteja unghia naturală.

Folosește două straturi subțiri de ojă într-o nuanță de caramel, bej cremos sau taupe.

Lasă fiecare strat să se usuce corespunzător.

Încheie cu un top coat cu luciu intens, pentru un finisaj neted și strălucitor.

„Un top coat cu strălucire intensă este esențial pentru a obține acel finisaj asemănător sticlei”, explică Annabelle Taurua. Potrivit expertei, reflexiile luminoase adaugă profunzime culorii și creează impresia unui caramel proaspăt topit, într-o interpretare elegantă și rafinată.

Caramel cashmere, tendința de manichiură care redefinește eleganța discretă

Într-un sezon dominat de tonuri calde, texturi confortabile și frumusețe naturală, unghiile caramel cashmere se remarcă prin echilibrul dintre simplitate și rafinament.

Nu au nevoie de modele elaborate pentru a atrage atenția și nici de culori intense pentru a ieși în evidență. Secretul lor constă în nuanța bine aleasă, transparența delicată și strălucirea care oferă unghiilor un aspect sănătos și îngrijit.

Fie că preferi unghiile scurte și naturale, un finisaj lucios sau o notă discretă de efect cromat, această manichiură poate fi adaptată cu ușurință oricărui stil.