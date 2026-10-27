 TEST Ce spune modul în care semnezi despre încrederea în tine și stilul tău de viață?
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TEST Ce spune modul în care semnezi despre încrederea în tine și stilul tău de viață?

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Semnătura ta reprezintă mai mult decât un simplu gest automat pe care îl faci când semnezi un document sau un contract. În psihologie și grafologie, modul în care îți pui numele pe hârtie funcționează ca o carte de vizită non-verbală. Aceasta arată cum vrei să fii văzută de cei din jur și ce trăsături de caracter încerci să scoți în evidență.

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Foto: magnific

Fie că ai un scris perfect lizibil sau o linie rapidă pe care doar tu o poți descifra, fiecare detaliu oferă indicii clare despre încrederea ta în tine, nivelul de ambiție și modul în care te raportezi la lume. Fă testul și descoperă ce dezvăluie semnătura ta despre tine!

1. Cât îți ia să semnezi un document?

A. Foarte puțin, semnez imediat.

B. Citesc pe sărite, apoi semnez.

C. Durează până citesc tot documentul.

2. Cam câte acte semnezi zilnic?

A. Foarte multe, așa e locul de muncă!

B. Poate unul-două pe zi.

C. Foarte rar trebuie să semnez un act.

3. Ești mulțumită de semnătura ta?

A. Da, sunt mândră de semnătura mea.

B. E doar o semnătură, nu-mi pasă.

C. E importantă pentru mine, dar cam atât.

4. Ce părere ai despre semnătura digitală, pe ecrane?

A. N-o suport, iese urâtă față de cea de pe hârtie.

B. E în regulă, doar un pic deranjantă.

C. E tot o semnătură și asta, nu mă deranjează.

5. Consideri că ai o genă de artist?

A. Deloc!

B. Nu cred.

C. Cu siguranță.

6. Obișnuiești să-ți exersezi scrisul de mână?

A. Zilnic, dar nu am încotro, munca îmi cere!

B. N-am mai făcut asta din timpul școlii.

C. Nu, dar când scriu ceva, mă străduiesc să arate bine.

7. Îți place mai degrabă scrisul pe tastatură sau cel de mână?

A. Cel de mână, sunt nostalgică!

B. Nu am nicio preferință.

C. Cel la tastatură, poți șterge dacă greșești.

8. Obișnuiești să judeci scrisul de mână al altora?

A. Da, îmi place să văd un scris de mână ordonat.

B. Nu prea mă interesează acest aspect.

C. Oarecum, îmi place să asociez scrisul cu personalitatea.

9. Te superi dacă cineva face o remarcă negativă despre scrisul tău?

A. Da, eu consider că scriu foarte frumos!

B. Nu mă interesează remarca.

C. Nu, sunt conștientă că scriu cam urât.

10. Ai un jurnal în care scrii de mână?

A. Am și scriu în el aproape zilnic.

B. Nu am avut niciodată jurnal.

C. Nu am în prezent, dar am avut cândva.

Majoritate A – Apreciezi ordinea și eleganța

Ai exersat îndelung o semnătură de care să fii mândră și care să te reprezinte și adori să îți vezi numele pe diverse acte. Oamenii te dau exemplu când vine vorba de scris de mână elegant, iar acest aspect se transferă și în alte aspecte ale vieții: îți place ordinea, ai o stimă de sine crescută și vrei ca lucrurile să meargă mereu așa cum le-ai stabilit tu.

Majoritate B – Crezi în oameni

Ai și tu o semnătură pentru că e nevoie de ea, dar nu te interesează foarte tare. Când trebuie să semnezi diverse acte, ai încredere în cine le-a conceput și nu analizezi documentul cu lupa. Uneori, oamenii profită de încrederea ta, iar tu te superi pe profitori, deși în cele din urmă îți dai seama că data viitoare trebuie să fii mai precaută.

Majoritate C – Îți asumi și succesul, și eroarea

Ai o semnătură complicată, pentru a nu fi reprodusă ușor.Citești cu mare atenție orice document, chiar dacă are 10 pagini, pentru că vrei să te asiguri că știi ce semnezi. Ești o persoană echilibrată, care e conștientă că nu poate controla totul, care își asumă și succesele, și greșelile și nu dă vina pe alții pentru ce i se întâmplă în viață.

Editor: Raluca Toma

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