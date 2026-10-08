Cum să elimini luciul inestetic al feței prin remedii naturale rapide

Când ai tenul gras, te confrunți adesea cu pori dilatați, luciu excesiv și erupții frecvente. Toate aceste neplăceri apar din cauza unei secreții exagerate de sebum. Chiar dacă sebumul este o substanță uleioasă esențială pentru hidratarea pielii și protecția ei, cantitățile mari blochează porii și duc la acnee. Moștenirea genetică, schimbările hormonale și stresul cresc producția de grăsime, însă îți poți reechilibra tenul cu ingrediente naturale din casă.

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Argila verde elimină surplusul de grăsime

Argila verde are proprietăți absorbante și purificatoare excelente. Curăță porii în profunzime și elimină rapid coșurile sau punctele negre. Amestecă o lingură de argilă cu puțină apă, pune pasta pe față și clătește după 15 minute. Folosește acest tratament o dată sau de două ori pe săptămână.

Uleiul de jojoba păstrează echilibrul pielii

Uleiul de jojoba imită structura grăsimilor naturale din piele și păstrează hidratarea optimă. În felul acesta, previne erupțiile cutanate. Pune câteva picături de ulei pe pielea curată dimineața și seara, simplu sau amestecat cu o cremă lejeră.

Mierea combate bacteria care provoacă acneea

Mierea oprește dezvoltarea bacteriilor și menține apa în țesuturi fără să încarce tenul. Întinde un strat subțire de miere pe față, lasă-l zece minute și clătește cu apă caldă.

Oțetul de mere închide porii

Oțetul de mere ajută la restabilirea pH-ului natural al pielii și reduce sebumul. Diluează o lingură de oțet în trei linguri de apă și aplică amestecul pe față cu o dischetă demachiantă, ca un tonic obișnuit.

Aloe vera calmează iritațiile

Gelul de aloe vera pătrunde rapid în piele fără să lase o peliculă uleioasă. Calmează roșeața și ajută la vindecarea urmelor lăsate de coșuri. Îl poți folosi ca ser înainte de crema hidratantă sau ca tratament răcoritor.

Ceaiul verde protejează tenul de inflamații

Ceaiul verde reduce producția de sebum și luptă împotriva îmbătrânirii premature. Prepară un ceai, lasă-l să se răcească și șterge-ți fața curată cu o dischetă îmbibată în lichid.

Fulgii de ovăz calmează pielea sensibilă

Ovăzul măcinat îndepărtează celulele moarte și calmează inflamațiile. Amestecă o jumătate de cană de ovăz măcinat cu apă fierbinte și o lingură de miere. Masează fața trei minute sau lasă pasta să acționeze ca mască timp de 15 minute înainte de clătire.

Albușul de ou și lămâia strâng porii

Lămâia absoarbe grăsimea și distruge bacteriile, iar albușul oferă efect de fermitate. Amestecă un albuș cu o linguriță de suc proaspăt de lămâie, aplică masca pe față și clătește când se usucă. Sucul de lămâie poate irita pielea; testează amestecul mai întâi pe încheietura mâinii. Folosește neapărat cremă cu protecție solară după acest tratament, deoarece lămâia sensibilizează pielea la soare.

Editor: Raluca Toma