Semne surprinzătoare de avertizare timpurie a cancerului mamar

Cancerul de sân este cel mai frecvent diagnostic oncologic la femeile din România. Sunt circa 12.700 de cazuri noi înregistrate anual, de aceea ar trebui ca orice femeie să-și verifice sânii în mod regulat. Vezi ce schimbări trebuie să te facă să mergi la un medic!

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Depistat în stadiile incipiente, cancerul mamar are o rată de vindecare și supraviețuire de 95-99% la cinci ani de la diagnostic, perioadă de timp după care recidiva este puțin probabilă. Modificările vizibile ale sânilor sau ale mameloanelor ar putea indica un cancer de sân. În timp ce ratele de supraviețuire a cancerului de sân s-au îmbunătățit considerabil, datorită progreselor tratamentului și a campaniilor de conștientizare, diagnosticarea precoce este încă esențială. De aceea, experții doresc ca femeile să fie conștiente de schimbările mai puțin cunoscute pe care le aduce apariția unor celule canceroase la nivelul sânilor.

Micile schimbări fizice trebuie observate

Medicul Jiri Kubes, oncolog și director medical la Centrul de Terapie Proton din Marea Britanie, a atras atenția asupra concepției greșite potrivit căreia cancerul de sân este anunțat doar de prezența unui nodul și asupra faptului că primul semn este ceva ce poți vedea.

Mai mulți factori pot contribui la modificări ale sânilor, inclusiv hormonii, îmbătrânirea și pierderea sau creșterea în greutate. Dacă ai îndoieli, programează-te la doctorul de familie sau la un medic specialist. Printre modificările pe care le dă un cancer mamar se numără: umflarea sânului, pieptului sau axilei, retragerea în interior a pielii unuia dintre sâni, inversarea unui sfârc inversat sau o schimbare a poziției sau aspectului mamelonului, eliminarea unui lichid la nivelul unui mamelon, fără a fi însărcinată sau în perioada de alăptare, erupția persistentă la nivelul sânului sau mamelonului, îngreunarea unuia dintre sâni. Știind ce este normal pentru tine face mult mai ușor să observi ceva care s-a schimbat.

Unul dintre semnele pe care puține femei le consideră manifestări ale cancerului mamar este erupția persistentă a mamelonului, despre care medicul Kubes spune că poate fi confundată cu o eczemă, dar ar putea fi o formă rară de cancer, numită boala Paget. Aceasta poate provoca o erupție roșie, solzoasă, în jurul mamelonului sau a areolei. Provoacă mâncărime, durere, arsură sau sângerare.

Cum să-ți verifici sânii

Pentru a putea observa orice tip de modificare a sânilor, este nevoie de o palpare lunară a acestora. După menstruație sau la o dată aleasă de tine, dacă te afli la menopauză, privește-ți sânii sau pieptul într-o oglindă pentru a observa orice schimbare. Începe prin a ține brațele pe lângă corp, apoi continui cu ridicarea lor. Cu unul dintre brațe ridicat, verifică sânul și axila cu mâna opusă acestuia. Cu mișcări circulare, utilizează o presiune ușoară pentru a simți eventualele modificări.

Nodulii la sân sunt frecvenți și pot fi cauzați de alte afecțiuni și de hormoni. Nu reprezintă întotdeauna un semn de cancer. Cu toate acestea, este indicat să faci o ecografie mamară o dată la trei ani, între 20 și 30 de ani, o dată la un an, până la vârsta de 40 de ani, urmând ca, după 40 de ani, să faci o ecografie anuală și o mamografie la doi ani. După vârsta de 50 de ani, se recomandă o mamografie o dată la doi ani. Atenție! Dacă sunt cazuri de cancer mamar în familie, se poate face mamografie de la vârsta de 25-30 de ani.

Info

Cel mai bun moment pentru efectuarea screeningului mamar este între zilele 5 și 10 ale ciclului menstrual numărate din prima zi de menstruație.