 Cupe din foitaj cu spanac, ciuperci și brânză, aperitive rumene și savuroase
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Cupe din foitaj cu spanac, ciuperci și brânză, aperitive rumene și savuroase

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Foitaj crocant și o umplutură gustoasă de spanac, ciuperci și brânză: o combinație căreia îi reziști cu greu. Aceste cupe apetisante sunt perfecte pentru un platou de aperitive, un brunch sau o gustare alături de cei dragi.

Cupe din foitaj cu spanac, ciuperci și brânză
Cupe din foitaj cu spanac, ciuperci și brânză Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pachet aluat de foitaj

200 g ciuperci champignon

150 g spanac proaspăt

1 ou

100 g brânză rasă

1 ceapă mică

2 linguri ulei

sare

piper

puțin unt, pentru forme

Mod de prearare

Scoți aluatul de foitaj din frigider și îl lași 10 minute la temperatura camerei. Îl tai pătrate egale și le așezi în forme unse cu puțin unt, apăsând ușor pentru a forma cupe.

Speli ciupercile și le tai felii subțiri. Cureți ceapa și o toci mărunt.

Încălzești uleiul într-o tigaie. Călești ceapa până devine sticloasă, apoi adaugi ciupercile și le gătești până se evaporă lichidul. Adaugi spanacul și îl lași pe foc 1-2 minute, până se înmoaie. Potrivești de sare și piper, apoi oprești focul.

Amesteci compoziția cu brânza rasă și oul bătut ușor. Umpli cupele de foitaj cu amestecul de spanac și ciuperci.

Coci în cuptorul preîncălzit 25-30 de minute, până când foietajul este rumen și crescut.

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