Cupe din foitaj cu spanac, ciuperci și brânză, aperitive rumene și savuroase
Foitaj crocant și o umplutură gustoasă de spanac, ciuperci și brânză: o combinație căreia îi reziști cu greu. Aceste cupe apetisante sunt perfecte pentru un platou de aperitive, un brunch sau o gustare alături de cei dragi.
Ingrediente
1 pachet aluat de foitaj
200 g ciuperci champignon
150 g spanac proaspăt
1 ou
100 g brânză rasă
1 ceapă mică
2 linguri ulei
sare
piper
puțin unt, pentru forme
Mod de prearare
Scoți aluatul de foitaj din frigider și îl lași 10 minute la temperatura camerei. Îl tai pătrate egale și le așezi în forme unse cu puțin unt, apăsând ușor pentru a forma cupe.
Speli ciupercile și le tai felii subțiri. Cureți ceapa și o toci mărunt.
Încălzești uleiul într-o tigaie. Călești ceapa până devine sticloasă, apoi adaugi ciupercile și le gătești până se evaporă lichidul. Adaugi spanacul și îl lași pe foc 1-2 minute, până se înmoaie. Potrivești de sare și piper, apoi oprești focul.
Amesteci compoziția cu brânza rasă și oul bătut ușor. Umpli cupele de foitaj cu amestecul de spanac și ciuperci.
Coci în cuptorul preîncălzit 25-30 de minute, până când foietajul este rumen și crescut.