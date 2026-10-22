Tartă cu varză roșie, o idee inedită pentru mesele de toamnă
Cu un aspect îmbietor și un gust ușor dulceag, tarta cu varză roșie aduce un strop de culoare la masă. Crusta fragedă și umplutura savuroasă se completează într-un preparat potrivit pentru prânz, cină sau un aperitiv de împărțit cu cei dragi.
Ingrediente
Pentru aluat
125 g unt rece
250 g făină
1 gălbenuș
50 ml apă rece
sare, după gust
Pentru umplutură
1 varză de mărime potrivită
150 g mozzarella rasă
100 g brânză feta
1 lingură ulei
sare
piper
2 linguri
miez de nuci tăiat grosier
mentă, după gust
Mod de preparare
Pentru aluat, amesteci, cu mâinile, făina cu untul rece, tăiat cubulețe, până când se formează firimituri, apoi încorporezi sarea, gălbenușul, torni apa și frămânți. Aluatul este gata când nu se mai lipește de degete. Dacă este cazul, mai presari puțină făină. Aluatul obținut îl înfășori în folie și îl dai la frigider cel puțin o oră.
Între timp, prepari umplutura. Toci varza fin, o freci cu puțină sare, o storci, apoi o călești în lingura de ulei, presari piper, după gust, și o ții până scade apa lăsată de ea, apoi o dai deoparte.
Întinzi aluatul într-o formă rotundă, inclusiv pe margini, presari pe suprafața lui mozzarella, adaugi peste ea varza și pui din loc în loc brânza feta ruptă. O dai la cuptorul încins până când se rumenește.
O servești decorată cu nuci și cu mentă proaspătă.