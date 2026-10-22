 Tartă cu varză roșie, o idee inedită pentru mesele de toamnă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Tartă cu varză roșie, o idee inedită pentru mesele de toamnă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cu un aspect îmbietor și un gust ușor dulceag, tarta cu varză roșie aduce un strop de culoare la masă. Crusta fragedă și umplutura savuroasă se completează într-un preparat potrivit pentru prânz, cină sau un aperitiv de împărțit cu cei dragi.

tarta cu varza rosie jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

125 g unt rece

250 g făină

1 gălbenuș

50 ml apă rece

sare, după gust

Pentru umplutură

1 varză de mărime potrivită

150 g mozzarella rasă

100 g brânză feta

1 lingură ulei

sare

piper

2 linguri

miez de nuci tăiat grosier

mentă, după gust

Mod de preparare

Pentru aluat, amesteci, cu mâinile, făina cu untul rece, tăiat cubulețe, până când se formează firimituri, apoi încorporezi sarea, gălbenușul, torni apa și frămânți. Aluatul este gata când nu se mai lipește de degete. Dacă este cazul, mai presari puțină făină. Aluatul obținut îl înfășori în folie și îl dai la frigider cel puțin o oră.

Între timp, prepari umplutura. Toci varza fin, o freci cu puțină sare, o storci, apoi o călești în lingura de ulei, presari piper, după gust, și o ții până scade apa lăsată de ea, apoi o dai deoparte.

Întinzi aluatul într-o formă rotundă, inclusiv pe margini, presari pe suprafața lui mozzarella, adaugi peste ea varza și pui din loc în loc brânza feta ruptă. O dai la cuptorul încins până când se rumenește.

O servești decorată cu nuci și cu mentă proaspătă.

Ghid de cumpărături

Andreea Tonciu a avut o relaţie de mai mulţi ani cu Nicolae Mitea jpeg
Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine” Vedete românești
Harper Beckham foto Profimedia jpg
Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră? Vedete internaționale
image
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE adevarul.ro
image
Petrecere cu alcool în timpul programului la Camera de Conturi Bihor. Auditorii au invocat o „pregătire profesională”, în timp ce jucau remi și cărți adevarul.ro

Parteneri

image
Câți români se uită, de fapt, la TV la Champions League! Asia Express și MasterChef au bătut PSG – Barcelona! www.fanatik.ro
image
Cum se dau ceasurile în noaptea de sâmbătă spre duminică. Adaptarea durează două săptămâni observatornews.ro
image
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională” www.antena3.ro
image
A început ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de Nicușor Dan. România decide ce va face după loviturile cu drone din Marea Neagră www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani as.ro
image
La câte grade să lași centrala când pleci la serviciu. Calcul pentru o familie care lipsește 8-10 ore pe zi playtech.ro
image
Gigi Becali, dezvăluiri-bombă despre Florin Tănase și plecarea de la FCSB: „Ori ești fotbalist, ori negociezi afaceri” www.fanatik.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Drama Christinei Applegate! După cinci ani de suferință, medicii i-au spus că nu are boala care i-a distrus viața. De ce actrița a izbucnit în lacrimi okmagazine.ro
image
Mary a Danemarcei a făcut o obsesie pentru această culoare! Regina adoră nuanța care a înnebunit femeile regale okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
briose cu feta si spanac jpg
Brioșe cu feta și spanac, pufoase și pline de gust Rețete cu legume
sandvis cu salata de oua si maioneza jpg
Sandviș cu salată de ouă și maioneză, o idee simplă pentru un mic dejun savuros Mâncăruri rapide
refolosire coji de măr și seminte dovleac jpg
Cum poți refolosi cojile de mere și semințele de dovleac: idei simple și practice Rețete
placinta cu gutui jpg
Cum să faci o plăcintă cu gutui aromată și gustoasă Deserturi
varza cu cartofi jpg
Varză cu cartofi, o mâncare simplă și plină de gust Rețete cu legume
minicalzone cu branza si carne jpg
Mini calzone cu brânză și carne, mici buzunare pline de savoare Rețete cu carne
melcisori cu sunca, cascaval si masline jpg
Melcișori cu șuncă și cașcaval, delicioși până la ultima îmbucătură Antreuri
covrigi bavarezi jpg
Cum prepari acasă covrigi bavarezi ca la brutărie Rețete
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net