Tartă cu varză roșie, o idee inedită pentru mesele de toamnă

Cu un aspect îmbietor și un gust ușor dulceag, tarta cu varză roșie aduce un strop de culoare la masă. Crusta fragedă și umplutura savuroasă se completează într-un preparat potrivit pentru prânz, cină sau un aperitiv de împărțit cu cei dragi.

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Ingrediente

Pentru aluat

125 g unt rece

250 g făină

1 gălbenuș

50 ml apă rece

sare, după gust

Pentru umplutură

1 varză de mărime potrivită

150 g mozzarella rasă

100 g brânză feta

1 lingură ulei

sare

piper

2 linguri

miez de nuci tăiat grosier

mentă, după gust

Mod de preparare

Pentru aluat, amesteci, cu mâinile, făina cu untul rece, tăiat cubulețe, până când se formează firimituri, apoi încorporezi sarea, gălbenușul, torni apa și frămânți. Aluatul este gata când nu se mai lipește de degete. Dacă este cazul, mai presari puțină făină. Aluatul obținut îl înfășori în folie și îl dai la frigider cel puțin o oră.

Între timp, prepari umplutura. Toci varza fin, o freci cu puțină sare, o storci, apoi o călești în lingura de ulei, presari piper, după gust, și o ții până scade apa lăsată de ea, apoi o dai deoparte.

Întinzi aluatul într-o formă rotundă, inclusiv pe margini, presari pe suprafața lui mozzarella, adaugi peste ea varza și pui din loc în loc brânza feta ruptă. O dai la cuptorul încins până când se rumenește.

O servești decorată cu nuci și cu mentă proaspătă.