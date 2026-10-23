Fileuri de cod cu salată de varză, prospețime în fiecare îmbucătură

Carnea delicată a codului se potrivește de minune cu o salată crocantă de varză. O combinație simplă și savuroasă, ideală pentru un prânz în familie sau o cină ușoară.

Fileuri de cod cu salată de varză Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 varză albă, de mărime potrivită

2 fileuri de cod

1 morcov

1 lingură ulei

1 lămâie netratată

sare

piper

câteva fire de mărar, bine spălat

Pentru dressing

2 linguri ulei

1 lingură oțet

1 linguriță rasă zahăr

Mod de preparare

Speli bine peștele și îl usuci cu șervețele. Separat, amesteci zeama de lămâie cu coaja, cu uleiul, cu sare și cu piper, după gust. Ții fileurile de cod în acest amestec aproximativ 15-20 de minute, apoi le așezi pe grătarul încins, câte cinci minute pe fiecare parte sau după gustul tău. Le lași deoparte.

Speli varza, îi îndepărtezi primele două foi și o tai fin. O pui într-un bol și presari sare și piper, după gust. Dai morcovul curățat prin răzătoarea mică și îl așezi peste varza tăiată.

Freci uleiul cu oțetul până obții o emulsie, adaugi zahărul și continui să bați până când se topește, apoi o torni peste salata din bol. Amesteci

Servești peștele alături de salată, de felii de lămâie, și îl presari cu mărar tăiat mărunt.