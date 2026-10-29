Cum să prepari o supă cremă de varză roșie

Cu o culoare atrăgătoare și o textură fină, supa cremă de varză roșie este o alegere potrivită pentru un prânz gustos.

Supă cremă de varză roșie Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 varză roșie mică

2 morcovi

2 rădăcini de pătrunjel

1 cartof

1 ceapă roșie

3 căței de usturoi

2 linguri ulei

200 ml smântână pentru gătit

1 foaie de dafin

sare

piper

miez de nuci tăiat grosier

verdeața preferată

Mod de preparare

Îndepărtezi primele două foi de la varză și o tai fideluță.

Speli ceapa și cartoful, îi cureți și îi tai cubulețe. Speli morcovii și rădăcinile de pătrunjel, le cureți și le dai prin răzătoare. Cureți usturoiul și-l mărunțești.

Încingi uleiul, adaugi ceapa, amesteci, presari sare și amesteci până devine sticloasă, apoi adaugi morcovii, pătrunjelul, cartoful și usturoiul, amesteci și pui varza. Torni apă, atât cât să fie acoperite legumele, potrivești

gustul de sare și de piper, pui foaia de dafin și lași la fiert până se înmoaie legumele.

Dai deoparte de pe foc, îndepărtezi foaia de dafin și pasezi supa cu blenderul vertical.

Torni smântâna, atât cât o vrei de groasă, o așezi din nou pe foc pentru câteva clocote și o dai deoparte.

O servești decorată cu miez de nuci și cu verdeața preferată.