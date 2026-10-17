Anghinare la borcan, un deliciu mediteraneean pentru aperitive savuroase

Fragedă și plină de savoare, anghinarea la borcan aduce o notă mediteraneeană meselor tale. Descoperă o rețetă potrivită pentru a o savura în salate, alături de brânzeturi sau pe felii de pâine prăjită.

Anghinare la borcan Foto: Shutterstock

Ingrediente

8 bucăți de anghinare

150 ml oțet

500 ml apă

10 căței de usturoi

1 ardei iute, tăiat mărunt

1 linguriță

sare

ulei de măsline

Mod de preparare

Tai vârfurile și codițele de la anghinare, apoi le îndepărtezi foile tari și le tai jumătăți. Așezi pe foc apa cu oțetul și cu sarea, amesteci. Lași să clocotească și pui anghinarea. Le opărești patru minute, le scoți și le lași la scurs 30 de minute.

Cureți usturoiul. Așezi anghinarea în borcane curate, pui căței de usturoi, ardei iute și torni ulei de măsline. Procedezi astfel până termini ingredientele. Închizi borcanele ermetic, apoi le sterilizezi 30 de minute în cuptor. Ai grijă să nu se atingă între ele!

Le scoți și le așezi cu gura în jos. Le ții așa până dimineața, apoi le depozitezi în cămară.