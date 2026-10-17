 Anghinare la borcan, un deliciu mediteraneean pentru aperitive savuroase
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Anghinare la borcan, un deliciu mediteraneean pentru aperitive savuroase

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fragedă și plină de savoare, anghinarea la borcan aduce o notă mediteraneeană meselor tale. Descoperă o rețetă potrivită pentru a o savura în salate, alături de brânzeturi sau pe felii de pâine prăjită.

Anghinare la borcan
Anghinare la borcan Foto: Shutterstock

Ingrediente

8 bucăți de anghinare

150 ml oțet

500 ml apă

10 căței de usturoi

1 ardei iute, tăiat mărunt

1 linguriță

sare

ulei de măsline

Mod de preparare

Tai vârfurile și codițele de la anghinare, apoi le îndepărtezi foile tari și le tai jumătăți. Așezi pe foc apa cu oțetul și cu sarea, amesteci. Lași să clocotească și pui anghinarea. Le opărești patru minute, le scoți și le lași la scurs 30 de minute.

Cureți usturoiul. Așezi anghinarea în borcane curate, pui căței de usturoi, ardei iute și torni ulei de măsline. Procedezi astfel până termini ingredientele. Închizi borcanele ermetic, apoi le sterilizezi 30 de minute în cuptor. Ai grijă să nu se atingă între ele!

Le scoți și le așezi cu gura în jos. Le ții așa până dimineața, apoi le depozitezi în cămară.

Ghid de cumpărături

banner dorel visan png
#Exclusiv Click!
Alimentul super ieftin care prelungește viața în familia lui Dorel Vișan: „De ce credeți că țăranii trăiau mult?” Vedete românești
carabinieri jpeg
Doi soți pensionari, găsiți decapitați în propria locuință. Cine este principalul suspect Internațional
image
Calcanul de 156 de euro care a șocat doi turiști: „Chelnerul nu ne-a spus prețul”. Nota de plată usturătoare într-un restaurant din Veneția adevarul.ro
image
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică” adevarul.ro

Parteneri

image
Ei sunt sportivii din România care primesc maximum rentei viagere de la stat. Câți bani încasează în fiecare lună www.fanatik.ro
image
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: „Știam…” as.ro
image
Averea Gabrielei Firea, în cifre. Detaliul care iese în evidenţă în declaraţie, valoarea obiectelor... playtech.ro
image
Coregrafiile din fotbalul românesc care au impresionat presa străină. Imaginile care au făcut înconjurul lumii www.fanatik.ro
image
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image png
Pizza Burgers, rețeta rapidă și ieftină care cucerește toată familia. Gata în doar 30 de minute Rețete
varza la borcan jpg
Cum pregătești varză la borcan pentru iarnă Rețete cu legume
sos chutney jpg
Sos chutney, un strop de savoare dulce-picantă în farfurie Rețete
cheesecake jpg
Cea mai bună și simplă rețetă de cheesecake fără coacere. Desertul cremos și răcoritor care se prepară ușor, fără să pornești cuptorul Rețete
peste pane jpg
Cum faci cel mai bun pește pane. Trucul pentru o crustă perfectă Mâncăruri rapide
artisan food market jpeg
Începe Artisan Food Market, târg de produse artizanale, la Biblioteca Națională din București Ponturi în bucătărie
prajitura cu afine si lamaie jpg
Prăjitură cu afine și lămâie, răsfăț dulce cu note acrișoare Rețete de regim
melitzanopita jpg
Atlasul gusturilor: Prelungeste vacanta în Grecia Rețete
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Sfaturile juridice oferite de inteligența artificială, în vizorul unui proiect de lege. Ce s-ar putea schimba pentru ChatGPT în România actualitate.net