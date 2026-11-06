 Ce i-a dezvăluit celebrul psihoterapeut Menis Yousry lui Jorge despre iubire și relațiile de cuplu: „Ce scuză bună!”
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Video Ce i-a dezvăluit celebrul psihoterapeut Menis Yousry lui Jorge despre iubire și relațiile de cuplu: „Ce scuză bună!”

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Cântărețul Jorge a abordat unul dintre cele mai sensibile subiecte înpodcastul său: relațiile de cuplu și motivele pentru care doi oameni care se iubesc ajung, uneori, să își provoace suferință. Invitatul artistului, doctor Menis Yousry, psihoterapeut de renumeinternațional și fondatorul Essence Process, a explicat cum pot influența experiențele din trecut comportamentul partenerilor șide ce iubirea nu justifică orice reacție într-o relație.

Menis Yousry, invitat în podcastul lui Jorge
Menis Yousry, invitat în podcastul lui Jorge Foto: Instagram

Discuția dintre Jorge și Menis Yousry a adus în prim-plan conflictele de cuplu, vulnerabilitățile emoționale și greșelile pe care oamenii le fac atunci când încearcă să își schimbe partenerii.  

Jorge, replică neașteptată în discuția cu Menis Yousry despre relațiile de cuplu

În timpul podcastului, Menis Yousry a explicat că partenerii ajung uneori să folosească, în timpul conflictelor, tocmai vulnerabilitățile persoanei iubite.

„Partenerii ajung să-și atace reciproc problemele și rănile”, aexplicat psihoterapeutul.

Jorge a intervenit în discuție, aducând în atenție una dintre justificările folosite în astfel de situații:

„Ei spun că așa se iubesc!”

Replica lui Menis Yousry a venit imediat:

„Ah, wow, ce scuză bună!”

Schimbul de replici a evidențiat faptul că iubirea nu ar trebui folosită drept justificare pentru comportamentele care provoacă suferință. Chiar și atunci când există sentimente puternice, conflictele repetate și atacurile la adresa vulnerabilităților celuilalt pot afecta relația.

Ce a aflat Jorge despre greșeala pe care mulți oameni o fac în iubire

O altă temă abordată în podcastul lui Jorge a fost tendința partenerilor de a încerca să se schimbe sau să se „repare” reciproc.

Menis Yousry a explicat că, în loc să îi ofere permanent soluții persoanei iubite, este important să îi înțeleagă dificultățile emoționale.

„Ultimul lucru pe care trebuie să-l faci într-o relație este să-i spui cum să o repare”, a spus psihoterapeutul.

Acesta a subliniat și importanța sprijinului emoțional:

„Treaba ta este să fii foarte sensibil la durerea lui și să fii acolo până când se vindecă.”

Potrivit explicațiilor oferite în podcast, experiențele din copilărie și mecanismele emoționale dezvoltate de-a lungul vieții pot influența felul în care oamenii reacționează în relațiile de cuplu.

De aceea, conflictele nu țin întotdeauna doar de situația prezentă, ci pot avea legătură și cu experiențe mai vechi, pe care partenerii nu le înțeleg pe deplin.

Mesajul lui Menis Yousry în podcastul lui Jorge: relațiile ne pot ajuta să ne cunoaștem mai bine

În discuția cu artistul, psihoterapeutul a explicat că relațiile reprezintă și o oportunitate de autocunoaștere.

„Relația, pentru mine, este cea mai bună muncă pe care o poți face cu tine”, a declarat Menis Yousry.

Astfel, dincolo de sentimentele care îi apropie pe doi oameni, o relație presupune și capacitatea de a înțelege propriile reacții, de a comunica și de a respecta vulnerabilitățile celuilalt.

Invitatul lui Jorge, doctor Menis Yousry, este psiholog și psihoterapeut sistemic de familie și cuplu, autor și fondatorul Essence Process, un program experiențial dedicat autocunoașterii și înțelegerii tiparelor emoționale.

Psihoterapeutul, cu proiecte desfășurate în toată lumea, are o legătură îndelungată cu România, unde Essence Process a aniversat, în 2026, 15 ani de activitate.

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Foto: Facebook

Menis Yousry revine în decembrie cu un seminar dedicat relațiilor

Tema abordată în podcastul lui Jorge se regăsește și în activitatea Essence Process. În perioada 4–6 decembrie 2026, la București, doctor Menis Yousry va susține seminarul Essence Relationships Therapeutic Process, dedicat înțelegerii relațiilor de cuplu și a modului în care experiențele din trecut ne influențează alegerile în iubire.

Participanții vor putea explora teme precum conflictele repetitive, teama de respingere, dependența emoțională și dificultatea de a construi relații echilibrate. Seminarul propune o abordare experiențială, care pune accent pe autocunoaștere, înțelegerea propriilor reacții și identificarea tiparelor emoționale ce pot influența relațiile cu persoanele apropiate.

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