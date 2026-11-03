 Cum a reacționat familia Emiliei Ghinescu la relația artistei cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr: „Știam că o să fie o problemă”
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Cum a reacționat familia Emiliei Ghinescu la relația artistei cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr: „Știam că o să fie o problemă”

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Emilia Ghinescu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Viorel Neagoe, un tânăr student cu 20 de ani mai mic decât artista. Deși diferența de vârstă dintre cei doi a stârnit numeroase comentarii, cântăreața nu se ferește să își asume relația și vorbește deschis despre omul care îi este alături. 

Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe
Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe Foto: Instagram

Artista a dezvăluit cum au reacționat familiile lor atunci când au aflat despre povestea de dragoste.

Emilia Ghinescu: „Pe noi ne-au interesat cei de acasă, în speță copiii mei, și familia lui”

Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, Emilia Ghinescu a povestit că primul pas a fost să discute deschis cu partenerul său despre diferența de vârstă și despre reacțiile pe care le-ar putea stârni relația lor. Amândoi au înțeles că vor exista comentarii și prejudecăți, însă au decis că nu își doresc să își trăiască iubirea pe ascuns.

Artista a mărturisit că au avut numeroase discuții înainte de a-și asuma public relația și că au ajuns la concluzia că nu au niciun motiv să se ascundă, atât timp cât sunt fericiți împreună și nu fac rău nimănui.

„Știam că o să fie o problemă din cauza diferenței de vârstă, am discutat foarte mult și l-am înțeles și pe el, el m-a înțeles pe mine. Am înțeles că nu putem să ne trăim povestea ascunși într-un apartament, într-o casă, fără să ieșim, fără să trăim normal. Până la urmă, nu făceam rău nimănui, până la urmă, eram niște oameni singuri (...)

Pe noi ne-au interesat cei de acasă, în speță copiii mei, și familia lui. Ei sunt cei mai importanți și ne-am dorit să înțeleagă că suntem fericiți împreună, că ne trăim frumos povestea, cu asumare, fără să încerce unul dintre noi să profite de situația asta”, a declarat Emilia Ghinescu, la Xtra Night Show.

Emilia Ghinescu, despre reacția copiilor și a familiei iubitului

Pentru artistă, cele mai importante reacții au venit din partea celor apropiați. Emilia Ghinescu a explicat că atât copiii săi, cât și familia lui Viorel Neagoe au contat foarte mult în decizia de a-și asuma relația în mod public.

Cântăreața a mai mărturisit că, fiind o persoană publică, știe că o relație cu ea presupune și asumarea expunerii în fața oamenilor, dar și integrarea în viața de familie. Tocmai de aceea, a apreciat faptul că partenerul său a înțeles aceste lucruri, deși nu se aștepta ca un bărbat atât de tânăr să privească situația cu atâta maturitate.

„Eu sunt o persoană publică și în momentul în care vrei să ai o relație cu mine, trebuie să ai o relație cu mine din toate punctele de vedere, inclusiv în fața oamenilor, dar și în relația pe care o am cu copiii și familia mea (...) Nu mă așteptam ca un bărbat de vârsta lui să înțeleagă lucrurile”, a mai spus cântăreața.

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