Cum a reacționat familia Emiliei Ghinescu la relația artistei cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr: „Știam că o să fie o problemă”

Emilia Ghinescu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Viorel Neagoe, un tânăr student cu 20 de ani mai mic decât artista. Deși diferența de vârstă dintre cei doi a stârnit numeroase comentarii, cântăreața nu se ferește să își asume relația și vorbește deschis despre omul care îi este alături.

Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe Foto: Instagram

Artista a dezvăluit cum au reacționat familiile lor atunci când au aflat despre povestea de dragoste.

Emilia Ghinescu: „Pe noi ne-au interesat cei de acasă, în speță copiii mei, și familia lui”

Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, Emilia Ghinescu a povestit că primul pas a fost să discute deschis cu partenerul său despre diferența de vârstă și despre reacțiile pe care le-ar putea stârni relația lor. Amândoi au înțeles că vor exista comentarii și prejudecăți, însă au decis că nu își doresc să își trăiască iubirea pe ascuns.

Artista a mărturisit că au avut numeroase discuții înainte de a-și asuma public relația și că au ajuns la concluzia că nu au niciun motiv să se ascundă, atât timp cât sunt fericiți împreună și nu fac rău nimănui.

„Știam că o să fie o problemă din cauza diferenței de vârstă, am discutat foarte mult și l-am înțeles și pe el, el m-a înțeles pe mine. Am înțeles că nu putem să ne trăim povestea ascunși într-un apartament, într-o casă, fără să ieșim, fără să trăim normal. Până la urmă, nu făceam rău nimănui, până la urmă, eram niște oameni singuri (...)

Pe noi ne-au interesat cei de acasă, în speță copiii mei, și familia lui. Ei sunt cei mai importanți și ne-am dorit să înțeleagă că suntem fericiți împreună, că ne trăim frumos povestea, cu asumare, fără să încerce unul dintre noi să profite de situația asta”, a declarat Emilia Ghinescu, la Xtra Night Show.

Emilia Ghinescu, despre reacția copiilor și a familiei iubitului

Pentru artistă, cele mai importante reacții au venit din partea celor apropiați. Emilia Ghinescu a explicat că atât copiii săi, cât și familia lui Viorel Neagoe au contat foarte mult în decizia de a-și asuma relația în mod public.

Cântăreața a mai mărturisit că, fiind o persoană publică, știe că o relație cu ea presupune și asumarea expunerii în fața oamenilor, dar și integrarea în viața de familie. Tocmai de aceea, a apreciat faptul că partenerul său a înțeles aceste lucruri, deși nu se aștepta ca un bărbat atât de tânăr să privească situația cu atâta maturitate.

„Eu sunt o persoană publică și în momentul în care vrei să ai o relație cu mine, trebuie să ai o relație cu mine din toate punctele de vedere, inclusiv în fața oamenilor, dar și în relația pe care o am cu copiii și familia mea (...) Nu mă așteptam ca un bărbat de vârsta lui să înțeleagă lucrurile”, a mai spus cântăreața.