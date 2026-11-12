Denise Rifai, în locul Marei Bănică la Antena Stars! Ce emisiune va prezenta: „Este cel mai frumos produs al meu”

Așteptată de către mulți dintre telespectatori, una dintre cele mai cunoscute realizatoare din media este gata de revenire! După luni de muncă și pregătire, Denise Rifai va da startul celui mai fresh format, anunță Antena 1 prin intermediul unui comunicat de presă.

Denise Rifai, noua emisiune la Antena Stars Foto: Antena 1

Din 30 noiembrie are loc premiera sezonului, la Antena Stars – TOC Show! cu Denise Rifai

În scurt timp, spectacolul are o nouă atitudine, iar în centrul ei se va afla cea care știe să întoarcă toată privirile cu opiniile ei, cea care știe să pună întrebările și să afle cele mai incomode adevăruri - Denise Rifai.

De luni până joi, de la ora 21:30, Denise va îmbina forța și echilibrul, într-un show puternic și complex, care aduce atitudine și spectacol.

Un format cu interviuri eveniment, cu invitați din toate domeniile, care vor surprinde și emoționa, în același timp, dar și cu opinii puternice venite din partea celorlalți specialiști aflați în platou.

Foto: Antena 1

Elementele surpriză urmează să fie anunțate în următoarea perioadă, însă până atunci, Denise Rifai este pregătite să le ofere celor de acasă toate motivele pentru a nu rata niciun minut:

„A venit și momentul în care vă pot dezvălui numele acestei emisiuni – TOC Show! Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitați de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veți dori să le vedeți, interviuri pline de substrat și de informații de neratat, dar și o rubrică la care nu vă așteptați!

Sunteți pregătiți? Pentru că eu sunt! Și din 30 noiembrie, vă aștept la Antena Stars, să-mi fiți aproape și să comentăm împreună tot ce contează cu adevărat. Pe TOCURI, fiți gata! Începem!”, a spus simpatica prezentatoare TV.

Nouă emisiune a lui Denise Rifai intră pe același tronson orar cu Spynews TV Live, emisiune găzduită la acest moment de Mara Bănică și Alexandru Constantin.