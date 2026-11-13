Luminița Anghel, adevărul despre eticheta care a urmărit-o ani la rând. De ce au crezut toți că nu poate deveni mamă?

Luminița Anghel și-a câștigat un loc în rândul celor mai apreciate și de succes cântărețe din România, însă viața sa personală a fost de-a lungul timpului în atenția publicului. Unul dintre subiectele intens discutate a fost legat de decizia artistei de a adopta, în tinerețe, un băiețel, pe nume David Pușcaș, dar și de faptul că, la vârsta de 42 de ani, a devenit mama unui copil biologic, un băiețel pe nume Filip.

Luminița Anghel, adevărul despre eticheta care a urmărit-o ani la rând Foto: Instagram

Recent, artista a spulberat zvonurile potrivit cărora nu ar fi putut avea copii și a explicat de unde au pornit aceste speculații. Luminița Anghel este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața privată și preferă să păstreze anumite aspecte departe de ochii publicului. Cu toate acestea, există subiecte despre care alege să vorbească, mai ales atunci când simte nevoia să clarifice informațiile apărute de-a lungul timpului.

Luminița Anghel: „Din cauza acestui mit m-au etichetat”

Unul dintre acestea este legat de adopția lui David Pușcaș. Artista a povestit că, după ce a făcut acest gest în tinerețe, a fost etichetată drept o femeie care nu putea avea copii, deși acest lucru nu era adevărat.

În cadrul unei discuții cu Mircea Radu, cântăreața a fost întrebată care este cel mai ciudat mit despre ea pe care l-a citit în presă. Răspunsul său a fost unul categoric:

Mircea Radu: Care este cel mai ciudat mit despre tine pe care l-ai citit în presă?

Luminița Anghel: Că n-am putut face copii și de-aia nu am făcut copii până l-am avut pe Filip. Este eronat. Evident că în viața privată a oricărei femei există un subiect despre care nu discuți public, da? Nu înseamnă că, dacă nu am avut un copil până la 42 de ani, când am rămas însărcinată cu Filip, nu am putut face copii.

Au interpretat acest lucru pentru că am făcut gestul de adopție în tinerețe și au crezut, iarăși un mit, că dacă adopți, înseamnă că nu poți face copii. La momentul respectiv, în '98, se făceau foarte rar adopții naționale și foarte des adopții internaționale, pentru că exista un profit pentru fundațiile care se ocupau cu așa ceva: să exporte copii în străinătate.

Și din cauza acestui mit, potrivit căruia nu adopți decât dacă nu poți face copii, m-au etichetat.

Ce spunea Luminița Anghel în 2013 despre eticheta care i-a fost pusă

Nu este pentru prima dată când artista vorbește despre acest subiect. În 2013, la doi ani după ce devenise mamă și îl adusese pe lume pe Filip, Luminița Anghel povestea despre eticheta de infertilitate pe care oamenii i-au pus-o de-a lungul timpului.

Deși a încercat să dezmintă aceste zvonuri încă din anii 2000, artista nu a reușit să convingă pe toată lumea. Mai mult, au existat speculații potrivit cărora ar fi apelat la diverse tratamente pentru a putea deveni mamă, informații pe care le-a negat categoric. Totodată, cântăreața a vorbit și despre o sarcină pe care a pierdut-o în trecut.

„Am încercat să dezmint aceste mizerii care s-au scris despre mine, dar, din păcate, nu puteam dovedi. Eu am mai fost însărcinată și am pierdut sarcina. Dar și acea întâmplare, paradoxal, cred că este o rezolvare venită tot prin Cel de Sus. N-a fost să fie atunci, nu trebuia să fie atunci...

Au fost în trecut și probleme de sterilitate cu foștii parteneri. Dar, dincolo de asta, oamenii au asociat neputința de a avea copii cu gestul filantropic al adopției... N-am făcut niciodată niciun tratament. Și am atâția martori, inclusiv medicul meu ginecolog. Sunt un om perfect sănătos. Mi s-a spus deseori, când am fost la controale, că sunt capabilă să fac copii, dar nu aveam persoana potrivită lângă mine. Cred că și intervenția divină are un rol. Copilul biologic a venit când a trebuit să vină”, a declarat Luminița Anghel pentru OK! Magazine.

Cum a reacționat când a aflat că este însărcinată

Filip, băiețelul biologic al Luminiței Anghel și al soțului ei, Silviu, a venit pe lume în anul 2011. La vremea respectivă, artista a povestit și cum a reacționat în momentul în care a aflat că este însărcinată, mărturisind că vestea a luat-o prin surprindere, mai ales că relația lor era la început, iar diferența de vârstă dintre cei doi o făcea să aibă anumite temeri.

Cântăreața a recunoscut că, inițial, s-a gândit dacă este pregătită să devină mamă în acele circumstanțe și dacă decizia de a păstra copilul era una potrivită. Două persoane apropiate au avut însă un rol important în hotărârea sa: medicul ginecolog și prietena sa din Germania, Ruxandra Galeriu. Ambele au încurajat-o să păstreze sarcina, iar artista a mărturisit că, în cele din urmă, lucrurile s-au așezat de la sine.

„Eram foarte speriată, era prea devreme în relație, nu ne cunoșteam foarte bine și marea mea problemă, pe care ulterior am depășit-o, a fost diferența de ani dintre noi. El, fiind cu zece ani mai mic, m-am gândit: «Cum să mă leg printr-un suflet de om de cineva despre care nu știi mare lucru?! Să nu fie cumva o hotărâre greșită și să aibă mai târziu de suferit tot copilul».

Au fost două persoane care m-au convins a doua zi să păstrez copilul. Medicul meu ginecolog, care mi-a arătat un maldăr de dosare pe biroul ei, ale femeilor disperate să rămână însărcinate, în timp ce eu mă scuturam de plâns și spuneam că nu pot să iau o asemenea decizie, fiindcă abia îmi murise mama, casa era tristă, iar relația era nouă...

A doua a fost prietena mea din Germania, Ruxandra Galeriu, una dintre nepoatele părintelui Galeriu. Ea nu poate face copii și mi-a zis la telefon: «Fă-l și mi-l dai mie. Să nu cumva să te gândești, iubita mea, vreodată la un gest necugetat!».

Și a doua seară l-am înștiințat pe Silviu. Apoi, totul a venit de la sine. Eu m-am obișnuit cu ideea, el, între timp, mi-a dovedit iubirea, diferența de vârstă nu se resimte... Eram la început, după o lună de relație... A fost o întâmplare faptul că am rămas însărcinată, întâmplare care, până la urmă, a dus la unificarea relației noastre”, a spus Luminița Anghel.