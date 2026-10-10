Dinamo „zburdă” în Superligă: patru victorii și „câinii” speră la titlu

Dinamo se bucură de o formă excelentă în Superliga României, acolo unde este lider în clasament, ajungând la a patra victorie consecutivă. Cel mai recent, alb-roșii s-au întors victorioși, impunându-se cu 2-0, vineri, din deplasarea de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din etapa cu numărul XI.

Martín Pascual (stânga), fotbalistul care „a parafat” victoria lui Dinamo Foto: Sportpictures

După ce au dominat prima parte a jocului, când au dat emoții de mai multe ori adversarilor, dinamoviștii au deschis scorul, în minutul 23, printr-o lovitură de cap a lui spaniolul Martín Pascual (27 de ani), ca mai apoi conaționalul său, Alberto Soro (27 de ani) să stabilească scorul pauzei, în minutul 36. Eroul „din umbră” al ambelor goluri a fost scoțianul Danny Armstrong (28 de ani), care a dat ambele pase decisive, ajungând la 10 assist-uri și patru goluri în 11 partide disputate.

Nu mai câștigase din 2019 la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

„Dinamo n-a mai câștigat din 2019 aici! Remarc munca făcută de jucători, se pun în slujba echipei. Continuăm să înțelegem detaliile care duc către ceea ce vrem să joace Dinamo. Trebuie să ne gândim la noi, cum ne putem antrena mai bine pentru obiective. Cel mai important e ca la fiecare meci să ne dorim să câștigăm. E un loc dificil unde să joci, am câștigat punctele, e important”, a reacționat antrenorul alb-roșilor, portguhezul Nuno Campos (51 de ani), ajuns în această vară la echipa de fotbal, având un contract până în 2028.

Odată cu acest meci, Dinamo are un avans de cinci puncte față de următoarea clasată, cea din urmă fiind cu un meci mai puțin disputat, bilanțul arătând opt victorii, două remize și o înfrângere. De cealaltă parte, Sepsi e pe a noua poziție din cele 16 posibile, după trei meciuri câștigate, patru egaluri și tot atâtea dueluri pierdute. În următoarea etapă, „câinii” vor primi vizita lui FC Botoșani, iar Sepsi va avea deplasare la Petrolul Ploiești.