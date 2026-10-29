 Chivu, la un pas de istorie: poate „rupe” un record de 38 de ani la Inter
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Chivu, la un pas de istorie: poate „rupe” un record de 38 de ani la Inter

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cristi Chivu (46 de ani) traversează un parcurs excelent în Serie A, acolo unde a consemnat o nouă victorie și, în acest weekend, ar putea intra în istoria clubului Internazionale Milano. După ce, cel mai recent, a învins Venezia, în deplasare, 2-0, miercuri, antrenorul român poate consemna, în următorul duel, cu AC Milan, o reușită care nu s-a mai văzut de 38 de ani. 

Cristi Chivu, la un meci distanță să intre în istoria lui Inter
Cristi Chivu, la un meci distanță să intre în istoria lui Inter Foto: EPA

Chiar dacă cel mai recent succes a fost după un meci mai „șovăielnic”, fiind obținut ultimul sfert de ceas, după două autogoluri, cifrele rămân de partea lui Chivu, care ajunge la opt victorii și un egal, în primele nouă etape, Inter fiind pe primul loc la egalitate de puncte, 25, cu SS Lazio. Grație celei mai recente victorii, Chivu a egalat cel mai bun start de sezon al lui Inter Milano: doar în stagiunile 1966/1967 și 1988/1989 a mai fost înregistrate aceste cifre, ceea ce însemnă că, dacă va câștiga derby-ul cu Milan, românul va doborî recordul. Partida va avea loc, sâmbătă, de la 21.45. Comparativ, sezonul trecut, de altfel primul al său pe banca lui Inter, Chivu obținuse „doar” 18 puncte în primele nouă runde.

Apelul lui Chivu: „Trebuie să ne regăsim energia mentală”

„În prima repriză, am văzut puțină energie, poate am fost puțin surprinși de apărarea lor, am fost lenți. Am fost puțin norocoși că am obținut victoria, nu știu dacă atârnă mai mult asta sau faptul că am crezut în ea”, a recunoscut Chivu, adăugând: „Trebuie să ne regăsim energia mentală - mă refer la câțiva băieți pe care i-am schimbat la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi schimbat toată echipa”.
Chivu este antrenorul român al momentului, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Antrenorul de fotbal a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 70 de meciuri - dintre acestea, 47 au fost dueluri câștigate, nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 14 au fost pierdute.  

Ghid de cumpărături

andreea popescu (1) jpg
Andreea Popescu, ironii la adresa fostului soț: „Vezi ce repede îşi găseşte un bărbat iubirea vieţii? A scăpat de mine” Vedete românești
Barbara Barrie sursa foto Profimedia jpg
Hollywoodul, în lacrimi. O actriță nominalizată la Oscar a ales sinuciderea asistată. Avea 95 de ani și suferea de o boală gravă Vedete internaționale
image
Cristela Georgescu, acuzații după decizia de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu: „Abuzuri în avalanșă, tortură psihologică” adevarul.ro
image
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția adevarul.ro

Parteneri

image
Fiica lui Ivan Patzaichin, amenințări după ce a pierdut contractul de sute de mii de euro cu ANAD! A câștigat o avere de la statul român www.fanatik.ro
image
Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post observatornews.ro
image
Mircea Badea despre plângerea la CNA pentru mutarea emisiunii „Insula iubirii” la o oră mai târzie: „M-am uitat să văd cine a dat bani” www.antena3.ro
image
Doliu în televiziune! Geniul din spatele „Survivor” și „MasterChef” a murit la 63 de ani www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Foc între terminalele de “Sosiri” și “Plecări”. Suspecta este o femeie internată de mai multe ori la Psihiatrie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: „Nu pot să trăiesc” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Adevărul despre distrugerea relației Săpunaru – Niță. Idolul Giuleștiului lovește, de fapt, în patronul Rapidului, Dan Șucu! www.fanatik.ro
image
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa desfrânată a ajuns în patul împăratului cu misiune secretă! A inventat seducția fotografică înainte de Instagram okmagazine.ro
image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
image png
Mama lui Andrei Petrache, fostul fotbalist de la Rapid, este în doliu. Gestul făcut după moartea fiului Fotbal intern
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Distincție pentru Cristiano Ronaldo: cel mai bun Balon de Aur din istorie Fotbal internațional
Marius Sumudica (Sportpictures) jpg
Haos în Cupă: Șumudică a scos echipa din teren. Ce s-a petrecut la CFR-U. Cluj Fotbal intern
andrei petrache facebook jpg
Tragedie în lumea fotbalului! Andrei Petrache, fost jucător al Rapidului, a fost găsit mort după aproape o lună de căutări Fotbal intern
Minge (Europa League) jpg
Protestele din Franța schimbă fotbalul: decizia luată în Liga Europa Fotbal internațional
Wayne Rooney si fiul sau cel mare, Kayne Rooney (EPA) jpg
Pe urmele tatălui: fiul cel mare al lui Wayne Rooney, erou la United Fotbal internațional
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Se îngroapă securea războiului? Ce zice Portugalia de Cristiano Ronaldo Fotbal internațional
Gala Balonului de Aur (EPA) jpg
Incredibil: fost antrenor în Liga I, premiat la Gala Balonului de Aur Fotbal internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net