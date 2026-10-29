Chivu, la un pas de istorie: poate „rupe” un record de 38 de ani la Inter

Cristi Chivu (46 de ani) traversează un parcurs excelent în Serie A, acolo unde a consemnat o nouă victorie și, în acest weekend, ar putea intra în istoria clubului Internazionale Milano. După ce, cel mai recent, a învins Venezia, în deplasare, 2-0, miercuri, antrenorul român poate consemna, în următorul duel, cu AC Milan, o reușită care nu s-a mai văzut de 38 de ani.

Cristi Chivu, la un meci distanță să intre în istoria lui Inter Foto: EPA

Chiar dacă cel mai recent succes a fost după un meci mai „șovăielnic”, fiind obținut ultimul sfert de ceas, după două autogoluri, cifrele rămân de partea lui Chivu, care ajunge la opt victorii și un egal, în primele nouă etape, Inter fiind pe primul loc la egalitate de puncte, 25, cu SS Lazio. Grație celei mai recente victorii, Chivu a egalat cel mai bun start de sezon al lui Inter Milano: doar în stagiunile 1966/1967 și 1988/1989 a mai fost înregistrate aceste cifre, ceea ce însemnă că, dacă va câștiga derby-ul cu Milan, românul va doborî recordul. Partida va avea loc, sâmbătă, de la 21.45. Comparativ, sezonul trecut, de altfel primul al său pe banca lui Inter, Chivu obținuse „doar” 18 puncte în primele nouă runde.

Apelul lui Chivu: „Trebuie să ne regăsim energia mentală”

„În prima repriză, am văzut puțină energie, poate am fost puțin surprinși de apărarea lor, am fost lenți. Am fost puțin norocoși că am obținut victoria, nu știu dacă atârnă mai mult asta sau faptul că am crezut în ea”, a recunoscut Chivu, adăugând: „Trebuie să ne regăsim energia mentală - mă refer la câțiva băieți pe care i-am schimbat la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi schimbat toată echipa”.

Chivu este antrenorul român al momentului, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Antrenorul de fotbal a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 70 de meciuri - dintre acestea, 47 au fost dueluri câștigate, nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 14 au fost pierdute.