 A postat din greșeală o fotografie nud cu el pe rețelele sociale și-a primit o reacție la care nu se aștepta
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A postat din greșeală o fotografie nud cu el pe rețelele sociale și-a primit o reacție la care nu se aștepta

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Tom Welling, actorul din serialul „Smallville”, a trecut printr-un moment stânjenitor pe rețelele sociale, după ce a publicat din greșeală o fotografie în care reflexia sa apărea în geamul unei ferestre și el era complet dezbrăcat…

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Foto: Profimedia

Tom Welling a publicat sâmbătă, 10 octombrie, o fotografie cu panorama orașului New York, surprinsă din camera sa de hotel. Imaginea părea una obișnuită, însă urmăritorii au observat rapid un detaliu neașteptat: reflexia actorului dezbrăcat era vizibilă în fereastră. Și, în loc să se transforme într-un motiv de îngrijorare, incidentul s-a încheiat cu o reacție amuzantă din partea actorului, care a demonstrat că știe să facă haz de necaz.

Totuși, fotografia a devenit rapid subiect de glume pe internet, iar actorul nu a încercat să ignore total situația. Dimpotrivă, a ales să răspundă cu umor, spre surprinderea fanilor săi. Dar după ce a primit el însuți o reacție la care nu se aștepta din partea celor care au văzut imaginea.

Vedeta de pe rețelele sociale Trevor Larcom a publicat un videoclip în care ironiza întâmplarea, însoțit de mesajul: „POV: Ești turist în New York și îl vezi pe Tom Welling la fereastra hotelului său pe 10 octombrie”. Apoi altcineva a comentat: „Uau, atracțiile turistice ale New York-ului!”.

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Foto: Instagram

Reacția actorului a fost pe măsura situației. Tom Welling a comentat la postare: „Am venit pentru priveliște”, o replică ironică ce a stârnit hohote de râs în rândul internauților. Comentariul său a strâns peste 63.000 de aprecieri, transformând un moment jenant într-o ocazie de-a face… haz de necaz.

Incidentul a avut loc în timpul vizitei actorului la New York, unde s-a reunit cu foștii săi colegi pentru un eveniment dedicat împlinirii a 25 de ani de la apariția serialului „Smallville”. Serialul „Smallville” a fost difuzat între octombrie 2001 și mai 2011, devenind una dintre producțiile îndrăgite de fanii poveștilor cu Superman.

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