 Amanda Seyfried, îngrijorător de slabă! Suferă din cauza divorțului?
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Amanda Seyfried, îngrijorător de slabă! Suferă din cauza divorțului?

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Amanda Seyfried (40 de ani) a pășit pe covorul roșu la premiera mondială a animației „Steps”, organizată la New York, într-o rochie mini albă, semnată de brandul ShuShu/Tong. Ținuta, decorată în față cu o fundă supradimensionată, a fost completată de pantofi albi. Dincolo de alegerea vestimentară, silueta extrem de firavă a actriței a fost unul dintre detaliile care au ieșit în evidență.

Amanda Seyfried a purtat o rochie mini albă la premiera mondială „Steps”
Amanda Seyfried a purtat o rochie mini albă la premiera mondială „Steps” Foto: 2026 Getty Images

Amanda Seyfried și-a îngrijorat fanii

Amanda a fost mereu o femeie foarte slabă, cu o constituție delicată, însă de data aceasta pare mai filiformă decât în aparițiile sale obișnuite. Brațele și picioarele foarte subțiri i-au accentuat aspectul fragil, iar imaginile de la eveniment au stârnit îngrijorare printre fani.

Actrița, care deține o avere de 20 de milioane de dolari, nu a vorbit despre kilogramele pierdute, însă admiratorii săi cred că are legătură cu divorțul. Ea și Thomas Sadoski (50 de ani) au anunțat în septembrie că se despart după nouă ani de căsnicie.

Așa arăta Amanda Seyfried în 2021
Așa arăta Amanda Seyfried în 2021 Foto: Getty Images

În mesajul comun, au spus că erau despărțiți de ceva vreme și că decizia era cea potrivită pentru familie. „Ne vom avea mereu unul pe celălalt”, au transmis actorii, fără să dezvăluie motivele rupturii.

Amanda și Thomas s-au cunoscut în 2015, când au jucat împreună în piesa „The Way We Get By”, iar în martie 2017 s-au căsătorit în secret. Au doi copii: Nina (9 ani) și Thomas Jr. (6 ani).

La începutul lunii noiembrie, actrița a distribuit pe Instagram un mesaj despre „normalizarea divorțului”, care ar trebui privit ca „o etapă firească a vieții”. Apoi a publicat o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe Thomas.

Într-un interviu din octombrie, Amanda a spus că alege proiecte filmate în New York și New Jersey pentru a putea avea grijă de copii împreună cu fostul partener. Cei doi nu au făcut publice motivele despărțirii.

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