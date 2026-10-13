 Motivul pentru care Amanda Seyfried nu mai acceptă roluri sexy în filme. „Nu mai vreau să fac asta!”
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Motivul pentru care Amanda Seyfried nu mai acceptă roluri sexy în filme. „Nu mai vreau să fac asta!”

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Actrița americană a decis să fie mult mai selectivă în privința rolurilor care presupun scene intime și nuditate.

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Foto: Profimedia

Prezentă la un eveniment organizat în cadrul Hamptons International Film Festival, actrița a dezvăluit că a refuzat recent un rol într-un serial de succes tocmai din cauza numărului mare de scene sexuale pe care acesta le presupunea.

„Am refuzat un serial în care ar fi trebuit să fac sex tot timpul. Nu contează cu cine. Nu mai vreau să fac asta. În momentul de față, nu mă atrage deloc ideea”, a mărturisit Amanda Seyfried, explicând că nu mai este dispusă să accepte asemenea provocări doar pentru că fac parte din meseria de actriță.

Ajunsă la 40 de ani și mamă a doi copii, vedeta spune că prioritățile ei s-au schimbat, iar experiențele pe care le accepta cu entuziasm la începutul carierei le privește acum dintr-o perspectivă diferită.

Vedeta a vorbit deschis despre felul în care și-a schimbat percepția sa asupra scenelor intime de-a lungul anilor. Dacă, la începutul carierei, astfel de momente i se păreau firești și chiar distractive, acum lucrurile stau cu totul altfel. Odinioară, privea săruturile filmate cu parteneri atrăgători ca pe o parte plăcută a meseriei, fără să se gândească prea mult la implicațiile lor.

Odată cu trecerea timpului, însă, a început să resimtă mai puternic disconfortul asociat cu momentele în care trebuie să manifeste intimitate în fața camerelor alături de persoane cu care nu are o relație romantică în viața reală.

Un factor important în această decizie este și faptul că Amanda Seyfried este mama a doi copii, Nina, în vârstă de nouă ani, și Thomas, de șase ani. Actrița a explicat că cei mici sunt tot mai atenți la activitatea sa profesională, iar acest lucru o face să privească diferit proiectele pe care le acceptă. „Am copii acum, care sunt atenți la ceea ce fac”, a declarat ea, sugerând că responsabilitățile de părinte au contribuit la schimbarea priorităților sale.

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