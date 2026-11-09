 Apariție rară a copiilor lui Justin Timberlake. Silas și Phineas au urcat pe podium alături de celebrul artist
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FotoApariție rară a copiilor lui Justin Timberlake. Silas și Phineas au urcat pe podium alături de celebrul artist

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Justin Timberlake a avut parte de un moment emoționant în cadrul evenimentului caritabil „Be Beautiful Be Yourself”, organizat anual de Global Down Syndrome Foundation. Artistul a fost însoțit de cei doi fii ai săi, Silas și Phineas, care au avut o apariție rară în public pentru a-și susține verișoara, Zaya.

Cum s-a afișat artistul cu cei doi băieți ai săi
Cum s-a afișat artistul cu cei doi băieți ai săi Foto: instagram

Justin Timberlake susține copiii cu Sindromul Down

Evenimentul a avut loc la Denver și a fost dedicat strângerii de fonduri pentru cercetare, îngrijire medicală și programe de sprijin pentru persoanele cu sindrom Down.

În centrul atenției s-a aflat Zaya, nepoata în vârstă de șapte ani a lui Justin Timberlake, fiica lui Justin Biel, fratele mai mic al actriței Jessica Biel.

Cântărețul a pozat pe covorul roșu alături de micuță și de părinții acesteia, iar ulterior a urcat pe podium în cadrul prezentării de modă. Surpriza serii a fost apariția celor doi băieți ai săi, Silas, în vârstă de 11 ani, și Phineas, de șase ani.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale îl arată pe Timberlake dansând cu Zaya în brațe, în timp ce Silas își etalează propriile mișcări de dans. Phineas, mai timid, a rămas aproape de tatăl său pe tot parcursul momentului.

Zaya a fost însă vedeta incontestabilă a serii. Fetița a salutat publicul, a trimis sărutări spectatorilor și a primit aplauze entuziaste din partea celor prezenți.

Într-o fotografie publicată ulterior pe Instagram, Justin Timberlake apare ținându-i de mână pe Phineas și Zaya, în timp ce Silas o ajută pe verișoara sa să pășească pe podium.

Pentru eveniment, Phineas a ales un costum negru similar cu cel purtat de tatăl său, în timp ce Silas a optat pentru o ținută formată din geacă de piele, pantaloni negri și ochelari de soare.

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Foto: instagram

„Am mers aseară pe podium alături de frumoasa mea nepoată, Zaya”, a scris artistul în mediul online, însoțind mesajul de o inimă roșie. Într-o altă postare, acesta s-a descris simplu drept un „unchi mândru”.

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Foto: instagram

Cine a lipsit de la eveniment

Jessica Biel nu a putut fi prezentă la ediția din acest an din cauza obligațiilor profesionale. Cu toate acestea, familia susține de mult timp activitatea fundației. Anul trecut, actrița a participat la același eveniment alături de cei doi copii ai săi și de Zaya, care a fost desemnată ambasador al organizației, potrivit Page Six.

Evenimentul din acest an s-a încheiat cu un rezultat record, organizatorii reușind să strângă 2,7 milioane de dolari pentru susținerea persoanelor cu sindrom Down și a familiilor acestora. 

Justin Timberlake scoate la iveală secretele trecutului într-un nou documentar

Justin Timberlake lucrează la o serie documentară în patru episoade care promite să abordeze unele dintre cele mai controversate momente din viața și cariera sa. Potrivit presei internaționale, proiectul este realizat în colaborare cu Apple și va include subiecte precum scandalul de la Super Bowl din 2004 și relația sa cu Britney Spears

Documentarul va fi regizat de Fisher Stevens, cunoscut pentru producții dedicate unor personalități precum Carrie Fisher și David Beckham. Potrivit informațiilor publicate de Variety, seria ar urma să fie lansată pe Apple TV+ în luna decembrie.

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