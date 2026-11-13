Banii n-aduc fericirea! Jane Fonda a fost scoasă din testamentul fostului ei soț și n-a primit niciun cent din miliardele lui

Deși l-a numit „fostul soț preferat” și a mărturisit că l-a iubit din toată inima, Jane Fonda nu s-a regăsit printre moștenitorii miliardarului Ted Turner. Celebrul fondator al postului TV CNN nu i-a lăsat actriței niciun ban din averea sa estimată la 2,5 miliarde de dolari.

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Ted Turner, care a murit în luna mai, la vârsta de 87 de ani, a fost căsătorit de trei ori. Jane Fonda a fost ultima sa soție, cei doi formând unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă americană. S-au căsătorit în 1991, însă au divorțat în 2001, după un deceniu de relație. Însă chiar și după despărțire, au păstrat legătura și au rămas prieteni.

Conform informațiilor publicate de TMZ, cei cinci copii ai miliardarului – Laura, Robert, Rhett, Reed și Sara – au depus documentele necesare pentru a fi numiți executori ai succesiunii, iar numele lor ar fi singurele menționate printre moștenitorii averii. Jane Fonda nu apare pe lista beneficiarilor, deși a avut un rol important în viața lui Turner.

Miliardarul și-a întocmit pentru prima dată testamentul în 2003, la vârsta de 64 de ani, și le-a modificat de peste 12 ori de-a lungul anilor.

Vestea morții lui Ted Turner a întristat-o mult pe Jane Fonda. Actrița a vorbit cu multă recunoștință despre fostul ei soț, pe care l-a descris drept un bărbat inteligent, romantic, vulnerabil și extrem de competitiv. „A năvălit în viața mea, un pirat glorios de chipeș, profund romantic și aventuros, iar eu nu am mai fost niciodată aceeași”, a mărturisit vedeta.

„L-am iubit pe Ted cu toată inima. Îl văd acum în Rai, alături de toate animalele sălbatice pe care le-a ajutat să fie salvate de la dispariție”, a transmis Jane Fonda.

Ted Turner a rămas în istorie drept unul dintre cei mai influenți oameni din industria media. A fondat CNN în 1980, primul post de televiziune prin cablu care transmitea știri non-stop, revoluționând modul în care oamenii urmăreau evenimentele importante din întreaga lume.

Deși povestea de dragoste dintre Ted Turner și Jane Fonda s-a încheiat în urmă cu 25 de ani, actrița nu și-a ascuns niciodată admirația și afecțiunea pentru fostul soț. Însă, potrivit informațiilor despre succesiune, locul pe care l-a ocupat în inima miliardarului nu s-a reflectat și în testamentul acestuia.