 Carmen Electra, de nerecunoscut cu noul look! A renunțat la blond
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Carmen Electra, de nerecunoscut cu noul look! A renunțat la blond

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Carmen Electra (54 de ani) a făcut senzație pe covorul roșu la Dancers Against Cancer’s 2026 Gala Of The Stars, eveniment organizat joi, 22 octombrie, în Beverly Hills. Vedeta, care deține o avere de 8 milioane de dolari, a ales o rochie neagră, fără bretele, care i-a pus bustul generos în valoare.

Carmen Electra s-a vospit șatenă
Carmen Electra s-a vospit șatenă Foto: Profimedia

Ținuta elegantă a fost completată de bijuterii strălucitoare, însă ceea ce a atras cu adevărat atenția a fost schimbarea radicală de look. Cunoscuta blondă din „Baywatch” a renunțat la nuanța care a consacrat-o și a optat pentru o nuanță ciocolatie. Cu această culoare, actrița a devenit aproape de nerecunoscut, noua culoare schimbându-i vizibil înfățișarea.

Fanii s-au obișnuit să o vadă cu părul blond, astfel că transformarea a fost una surprinzătoare. Deși iarna se apropie, Carmen Electra a afișat și un bronz intens, care i-a pus în evidență pielea.

Machiajul în tonuri închise, cu accent pe ochi, și rujul roz au completat apariția vedetei la gala caritabilă dedicată sprijinirii familiilor afectate de cancer.

În urmă cu câteva luni, Carmen Electra era blondă
În urmă cu câteva luni, Carmen Electra era blondă Foto: Getty Images

Cum se menține Carmen Electra în formă

Nu face excese! Deși Carmen Electra se mândrește cu o siluetă de invidiat, vedeta recunoaște că nu urmează diete stricte, mărturisind că i-ar fi extrem de greu să elimine complet anumite alimente din meniul său.

În schimb, actrița încearcă să păstreze un echilibru în alimentație. Ritualul ei de dimineață include un smoothie din fructe, legume și superalimente, care îi oferă un început de zi plin de energie.

Nici mișcarea nu lipsește din rutina sa. Carmen este adepta exercițiilor cardio și adoră să danseze, însă, în zilele în care nu participă la cursuri, își mută antrenamentul la sală.

Acolo, petrece în jur de 30 de minute pe banda de alergare sau pe bicicleta fitness, înainte de a trece la exerciții pentru tonifierea musculaturii, precum fandările și genuflexiunile.

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