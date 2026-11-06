 Decizie neașteptată luată de Kim Kardashian după ce a consumat un jeleu cu canabis: „Nu încercați asta acasă”
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Decizie neașteptată luată de Kim Kardashian după ce a consumat un jeleu cu canabis: „Nu încercați asta acasă”

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Pentru Kim Kardashian, starea de relaxare indusă de o astfel de experiență s-a soldat cu o tranzacție imobiliară de milioane de dolari în California.

Kim Kardashian vrea să renunțe la vila din Palm Springs pentru o proprietate vecină
Kim Kardashian vrea să renunțe la vila din Palm Springs pentru o proprietate vecină Foto: Instagram

Într-un episod din sezonul 8 al reality-show-ului The Kardashians, difuzat de platforma Hulu, fondatoarea brandului SKIMS, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit culisele hilare prin care a decis să-și vândă vila din Palm Springs pentru a o achiziționa pe cea a vecinului, doar pentru a fi mai aproape de sora sa, Kylie Jenner, potrivit People

Petrecere în avionul privat: cutia strălucitoare de jeleuri și reacția lui Kris Jenner

Totul a început în timpul unei călătorii către proprietatea de vacanță a mamei sale, Kris Jenner (71 de ani), din Palm Springs. La bordul avionului privat, alături de sora ei Khloé Kardashian (42 de ani), Kim le-a invitat și pe colegele de distribuție din viitoarea sa comedie produsă de Netflix, The Fifth Wheel — actrițele Nikki Glaser, Brenda Song și Fortune Feimster. Imediat după decolare, vedeta a anunțat că a venit cu daruri neconvenționale, scoțând o cutie ornată cu cristale plină cu jeleuri cu extract de canabis.

„Oh, Kim a adus jeleurile!”, a comentat amuzată Kris Jenner la testimoniale, în timp ce Khloé a punctat entuziasmată: „Când se implică Kris Jenner și jeleurile, e o rețetă sigură pentru succes!”. Mama fetelor a confirmat buna dispoziție: „Am mai luat o dată sau de două ori și nu mă mai puteam opri din râs. Așa că, ghiciți ce, sunt pregătită pentru distracție!”.

Plimbarea pe domeniul secret și ideea de a uni proprietățile prin gardul viu

Odată ajunse la destinație și răsfățate cu pahare de martini în curtea conacului, femeile au început să exploreze aleile secrete create special printre gardurile vii pentru a comunica direct cu proprietatea alăturată, deținută de Kylie Jenner.

„Noi le-am făcut”, a explicat Kim în timpul plimbării, „ca să putem ajunge unii la alții pe la spate, în loc să o luăm pe drumul principal, prin față”.

În timp ce se plimbau printre boscheți, Kim a realizat că proprietatea situată exact între terenul său și cel al surorii sale vitrege era scoasă la vânzare. Ideea de a conecta toate cele trei domenii i-a aprins imediat imaginația: „Vă puteți imagina? Să ne continuăm micile noastre conexiuni din curte? Ar fi atât de distractiv!”.

Incursiune clandestină cu mașinuța de golf și achiziția pe loc: „Nu încercați asta acasă!”

Fără să stea pe gânduri, Kim a propus să „se strecoare” pe proprietatea vecină, invitându-și prietenele la o plimbare cu mașinuța de golf direct peste gazonul scos la vânzare. Grupul a acceptat pe loc aventura, intrând prin spatele curții:

Adică, este categoric o încălcare a proprietății private. Nu încercați asta acasă, oameni buni!”, a recunoscut râzând Kim Kardashian la testimoniale.

După ce au coborât din vehicul și au traversat o cărare bătătorită printre arbuști, vedeta a început să inspecteze curtea generoasă a vilei: „Aș putea să cumpăr asta și să am un teren mai apropiat și ceva mult mai bun”. Fără să stea pe gânduri, actrița Fortune Feimster a încurajat-o ferm: „Nu știu nimic despre cât costă, dar ar trebui s-o cumperi!”.

Kim a pus imediat mâna pe telefon și a contactat agentul imobiliar, revenind victorios către grup cu vestea cea mare: „Mi-a oferit același preț, așa că dacă o vând pe cealaltă la jumătate, atunci sunt aproape de Kylie, iar această priveliște este mult mai frumoasă!”.

Khloé Kardashian a confirmat în fața camerelor că decizia bizară luată sub influența jeleurilor a devenit realitate cu acte în regulă: „A cumpărat-o. Chiar a cumpărat-o, așa că totul s-a rezolvat în cel mai bun mod!”.

Întoarsă la prietenele sale, Kim le-a mulțumit că au împins-o să facă tranzacția, stârnind hohote de râs în rândul actrițelor. „Oricând mai ai nevoie să dăm o spargere la o vizionare deschisă, suntem aici!”, a glumit Brenda Song, completată de Feimster: „Doar sună-ne când ai de încheiat vreo afacere!”.

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