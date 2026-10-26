Kim Kardashian, decoltată pe covorul roșu! A întors toate privirile

Kim Kardashian (46 de ani) a atras toate privirile la premiera sezonului al doilea al serialului „All’s Fair”, organizată sâmbătă seară, la Roma. Vedeta, care deține o avere de 1,9 miliarde de dolari, a ales o rochie haute couture Yves Saint Laurent, cu imprimeu leopard, creată în 1998, care i-a evidențiat formele.

Kim Kardashian a purtat o rochie cu imprimeu leopard Foto: 2026 Getty Images

Ținuta a fost completată de un șal din voal cu același imprimeu și pantofi negri cu toc. În producția creată de Ryan Murphy, Kim interpretează rolul Allurei Grant, o avocată specializată în divorțuri, care conduce o firmă din Los Angeles și luptă pentru obținerea unor despăgubiri importante pentru clientele sale.

Apariția vedetei vine după ce primul sezon a fost aspru criticat. Un jurnalist de la The Times a descris serialul drept posibil „cel mai prost serial dramatic realizat vreodată”, iar USA Today l-a numit cel mai slab show TV al anului.

Nici prestația lui Kim nu a scăpat de comentarii negative. La eveniment au mai participat mama vedetei, Kris Jenner (70 de ani), precum și colegele de distribuție Naomi Watts (58 de ani) și Sarah Paulson (51 de ani).

Cum se menține Kim Kardashian în formă

Kim Kardashian a încercat mai multe diete de-a lungul anilor, printre care și dieta Atkins, bazată pe reducerea consumului de carbohidrați. În 2022, vedeta a dezvăluit că urma o alimentație bazată pe plante și că renunțase la carne. Meniul său a fost adaptat în funcție de preferințe, iar Kim a vorbit în trecut și despre importanța alimentelor proaspete.

În prezent, antrenoarea Senada Greca o ajută să își organizeze ședințele de fitness. Kim se antrenează de mai multe ori pe săptămână, alternând exercițiile pentru partea inferioară a corpului cu cele pentru brațe și abdomen.

Printre exercițiile incluse în program se numără genuflexiunile, îndreptările cu gantere și tracțiunile asistate. Vedeta pune accent pe antrenamentele de forță, iar ședințele pot dura aproximativ 90 de minute.