Gestul neașteptat făcut de Lewis Hamilton pentru copiii lui Kim Kardashian

Lumea mondenă internațională este adesea plin de surprize, cum este cuplul format din Lewis Hamilton și Kim Kardashian. Legătura dintre campionul de Formula 1 și celebra vedetă de reality show a trecut la un nivel mult mai profund și mai intim. Înainte de Marele Premiu de F1 din Austin, Texas, pilotul în vârstă de 41 de ani a vorbit deschis și cu mult entuziasm despre bucuria pe care i-o aduce timpul petrecut alături de Kim și cei patru copii ai acesteia.

Foto: Instagram/lewishamilton

Atunci când a fost întrebat ce anume îi aduce cea mai mare fericire în viață în această perioadă, răspunsul lui a fost surprinzător și orientat către familie. Lewis a mărturisit că, pe lângă nepoții lui, copiii iubitei sale îi umplu inima de bucurie și că adoră să se joace și să petreacă momente frumoase alături de ei.

Un nou membru în familia Hamilton-Kardashian

Pentru a le arăta cât de mult îi prețuiește și pentru a le aduce o bucurie imensă celor mici, Lewis Hamilton a făcut un gest extrem de drăgălaș. People.com scrie că Hamilton a dezvăluit că le-a dăruit copiilor un cățeluș botezat Halo, care a devenit rapid cel mai iubit nou membru al familiei lor extinse. Gestul arată nu doar generozitatea pilotului, ci și cât de bine s-a integrat în universul cotidian al fondatoarei brandului SKIMS.

Această apropiere dintre Lewis și cei patru copii – North, Saint, Chicago și Psalm – reprezintă un pas imens pentru relația dintre cele două vedete. Kim este binecunoscută pentru modul extrem de selectiv și protector în care își gestionează viața de familie, alegând cu mare grijă persoanele pe care le introduce în cercul restrâns al celor mici.

Încrederea profundă din spatele poveștii de dragoste

Faptul că Lewis petrece timp de calitate alături de copii demonstrează nivelul ridicat de încredere pe care Kim îl are în el. Relația lor, oficializată în primăvară pe rețelele sociale după câteva luni de zvonuri, pare să fie una tot mai sudată și matură. Prietenii apropiați ai vedetei confirmă că aceasta nu face niciodată introduceri de dragul aparențelor, iar acceptarea lui Lewis în viața copiilor arată clar că el a devenit un pilon de sprijin și o prezență reconfortantă în viața lor.

Editor: Raluca Toma