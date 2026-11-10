Dustin Hoffman s-a trezit cu pistolul la tâmplă când se afla în pat cu o femeie căsătorită. „Urma să mor!”

O aventură amoroasă din tinerețe s-a transformat într-un coșmar pentru Dustin Hoffman. Celebrul actor american a povestit că a fost la un pas de moarte după ce soțul femeii cu care avea o relație extraconjugală i-a surprins împreună în pat și l-a amenințat cu pistolul.

Foto: Profimedia

Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unui episod al podcastului realizat de Conan O’Brien, difuzat pe 9 noiembrie, unde actorul în vârstă de 89 de ani a rememorat unul dintre cele mai înspăimântătoare momente din tinerețea sa.

„Aveam o aventură cu o femeie măritată…”, a început să povestească Hoffman. Potrivit acestuia, femeia era convinsă că soțul ei, odată adormit, nu se mai trezea. Așa că l-a invitat pe actor acasă, după ce bărbatul adormise. Numai că socoteala nu s-a potrivit cu realitatea. În timp ce ei se aflau în pat, soțul femeii a intrat peste ei și avea un pistol în mână.

„Și iată-ne acolo, într-o adevărată desfășurare de... activități, când el a intrat cu arma. A îndreptat-o spre mine și mi-a spus: «Ieși! Ieși!»”, a povestit actorul.

Hoffman nu a uitat nici acum imaginea țevii îndreptate spre el și senzația terifiantă că viața i se putea sfârși în orice secundă. „Când cineva îndreaptă un pistol spre tine, primul lucru pe care îl observi este că gaura țevii pare mult mai mare decât este în realitate. Și îți dai seama că, în orice secundă, absolut în orice secundă, poate apăsa pe trăgaci. Are degetul pe trăgaci. Și te gândești... realizezi că o să mori. O să mori în secunda următoare!”, a rememorat el momentul înfiorător.

Actorul a mărturisit că, într-un asemenea moment, instinctul de supraviețuire preia complet controlul: „Și ai face orice, absolut orice, ca să nu fii ucis”.

Pățania face parte dintre amintirile pe care Dustin Hoffman le împărtășește în volumul său autobiografic, intitulat „Look at Me”, lansat chiar azi, pe 10 noiembrie.