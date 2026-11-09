„Îmi place să beau vin!” Rod Stewart, taxat de soție că nu renunță la alcool nici după operația pe inimă făcută

La 81 de ani, legendarul Rod Stewart se pregătește pentru ultimul mare turneu din carieră, însă, înainte de a-și lua rămas-bun de la scenă, artistul are de rezolvat o problemă în familie: plăcerea de-a consuma alcool.

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Soția sa, Penny Lancaster, în vârstă de 55 de ani, i-a transmis un avertisment cât se poate de clar: trebuie să reducă băutura dacă vrea să-și mențină sănătatea. Artistul recunoaște că îi este greu să renunțe la unul dintre micile sale slăbiciuni. „Mi-aș dori să pot reduce consumul de alcool, dar îmi place să beau vin la cină. Am un bucătar extraordinar și nu pot să beau apă la o masă bună…”, a mărturisit Rod Stewart, într-un interviu acordat publicației „The Sun”.

Cântărețul susține că se limitează, de regulă, la două pahare de vin, însă lucrurile pot lua uneori o altă întorsătură. „Penny îmi spune: «Trebuie să reduci, dragule, cantitatea de vin băută!» Iar eu beau doar câteva pahare. Dar, uneori, ce-i drept, trec la martini și pot să beau destul de mult…”, a recunoscut artistul.

Penny Lancaster, cu care Rod Stewart este căsătorit de 19 ani, este îngrijorată de obiceiurile soțului său și își dorește ca acesta să acorde mai multă atenție sănătății. Iar preocuparea ei nu este deloc surprinzătoare, având în vedere că vedeta se pregătește pentru un turneu solicitant, după mai bine de șase decenii petrecute pe scenă.

În ultimele luni, cântărețul a fost nevoit să anuleze mai multe concerte din cauza unei infecții acute a căilor respiratorii superioare, a laringitei și a suprasolicitării vocale. De asemenea, a trecut printr-o intervenție chirurgicală la inimă, care l-a obligat să ia o pauză de la scenă.

După mai bine de 60 de ani de muzică, Rod Stewart se pregătește să spună adio turneelor. Artistul a anunțat că următorul său turneu european, intitulat The Final Encore, va fi ultimul din carieră.

„După mai bine de șase decenii, The Final Encore va fi, cu siguranță, ultimul meu turneu. Cânt muzica pe care o iubesc de la 19 ani și am avut privilegiul de a o duce în întreaga lume”, a transmis artistul.

Seria de 21 de concerte va începe la Dublin, pe 23 aprilie, și se va încheia la Hanovra, în Germania, pe 24 iulie. Printre orașele britanice incluse în program se numără Glasgow, Birmingham, Manchester și Londra.