 Joe Biden, apariție rară în fața camerelor! Ce a dezvăluit despre lupta cu cancerul și retragerea din cursa prezidențială
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VideoJoe Biden, apariție rară în fața camerelor! Ce a dezvăluit despre lupta cu cancerul și retragerea din cursa prezidențială

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Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a oferit primul său interviu amplu după încheierea mandatului, unde a vorbit despre problemele de sănătate, decizia de a se retrage din cursa prezidențială din 2024 și moștenirea pe care speră să o lase în urmă.

Joe Biden, sincer despre lupta sa împotriva cancerului
Joe Biden, sincer despre lupta sa împotriva cancerului Foto: shutterstock

Cum trăiește fostul președinte SUA cu diagnosticul de cancer în metastază

La 83 de ani, Joe Biden a declarat că se simte bine, în ciuda faptului că suferă de cancer de prostată în stadiul IV, diagnostic anunțat la câteva luni după plecarea sa de la Casa Albă. Fostul lider american a finalizat ședințele de radioterapie și urmează în prezent tratament hormonal.

„Nu spun că voi trăi pentru totdeauna, dar am toate facultățile mintale, am acces la toate lucrurile pe care le aveam înainte și mă simt bine”, a declarat Biden într-un interviu acordat revistei People

Fostul președinte a vorbit și despre lupta pe care o duce împotriva bolii, subiect abordat și în noul său volum de memorii, „Promise Me, America”, care va apărea pe 17 noiembrie. Potrivit acestuia, rezultatele analizelor efectuate până acum sunt încurajatoare.

„Există mulți oameni diagnosticați cu tipul de cancer pe care îl am și care mai trăiesc încă 10 sau 20 de ani. Până acum, testele arată că boala nu s-a extins dincolo de zonele în care era deja prezentă”, a explicat Biden, precizând că urmează zilnic un tratament complex.

Ce spune Joe Biden despre criticile legate de vârstă

În interviu, fostul președinte a răspuns și criticilor care au pus sub semnul întrebării capacitatea sa de a conduce țara la o vârstă înaintată. Biden susține că experiența acumulată în decenii de activitate politică a reprezentat un avantaj major în timpul mandatului său.

„Oamenii spun că mă iluzionam crezând că mai pot face această muncă la vârsta mea. Răspunsul meu este simplu: eu făceam această muncă. Cunoșteam liderii lumii, le înțelegeam modul de gândire și cred că acest lucru a adus valoare”, a afirmat el.

Întrebat despre rolul familiei în această etapă a vieții, Biden a vorbit cu emoție despre copiii și nepoții săi, pe care îi consideră cea mai importantă sursă de energie și motivație.

„Fac mai multe lucruri cu nepoții mei decât cu oricine altcineva. Sunt iubirile vieții mele”, a spus fostul lider de la Casa Albă.

El a rememorat și pierderea fiului său, Beau Biden, subliniind impactul pe care această tragedie l-a avut asupra întregii familii.

Ce îi lipsește cel mai mult după plecarea de la Casa Albă

Deși nu mai ocupă funcția de președinte, Biden spune că există un lucru pe care îl regretă cel mai mult: oamenii cu care a lucrat în administrația de la Washington.

„Îmi lipsesc membrii echipei de la Casa Albă. Sunt oameni extraordinari, de la cei care se ocupă de cele mai mici detalii până la cei care întâmpină vizitatorii. Toți au un profund simț al datoriei și al onoarei”, a declarat acesta.

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