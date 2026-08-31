Chef Henrik Sebok a dezvăluit greșelile pe care românii le fac cel mai des în bucătărie. „Am gătit pentru Regina Elisabeta a II-a și pentru Joe Biden”

Masterchef Henrik Sebok, chef-ul cu este 30 de ani de experiență în bucătării profesionale, cel care se află în spatrele restaurantului REI, din cadrul noului Mercure Oradea Hotel, vorbește, într-un interviu exclusiv pentru Click!, despre filozofia sa culinară, preparatele semnătură, greșelile pe care românii le fac cel mai des în bucătărie și experiențele sale impresionante din carieră. Celebrul chef dezvăluie că a avut ocazia să gătească inclusiv pentru Regina Elisabeta a II-a și pentru Joe Biden, dar și care este secretul unui preparat aparent simplu, transformat într-unul memorabil.

Chef Henrik Sebok Foto: Henrik Sebok

Pentru chef, totul începe cu un principiu simplu: ingredientul trebuie să fie vedeta farfuriei.

„Pentru mine, meniul începe întotdeauna cu ingredientul. Atunci când produsul este bun, direcția preparatului devine clară, iar tehnica trebuie să îl susțină, nu să îl domine”, a declarat Henrik Sebok, în exclusivitate pentru Click!.

„Un preparat este complet atunci când nu mai trebuie adăugat sau eliminat nimic”

Chef-ul spune că bucătăria pe care o practică astăzi este una europeană contemporană, bazată însă pe rigoarea și principiile tehnicii clasice.

„Bucătăria mea de astăzi are o expresie europeană contemporană și este profund legată de tehnica clasică. După mai bine de 30 de ani petrecuți în bucătării profesionale, am ajuns să prețuiesc în primul rând claritatea, echilibrul și consecvența”, explică acesta.

Pentru Henrik Sebok, perfecțiunea culinară nu înseamnă neapărat o farfurie încărcată cu ingrediente spectaculoase.

„Un preparat este complet atunci când nu mai trebuie nici adăugat, nici eliminat nimic”, spune masterchef-ul.

Aceeași filozofie stă la baza conceptului REI, unde experiența trebuie să fie accesibilă și confortabilă pentru categorii diferite de clienți.

„La REI îmi doresc ca experiența să fie naturală și confortabilă. Restaurantul trebuie să funcționeze la fel de bine pentru un prânz de afaceri, o cină relaxată sau o mică celebrare”, spune chef-ul.

Pentru turiștii cazați la hotel, restaurantul trebuie să fie „o experiență sigură și firească”, în timp ce localnicii trebuie să descopere un loc care să le ofere „un motiv să revină”.

„Putem introduce și elemente subtile de surpriză, dar confortul și încrederea vin întotdeauna pe primul loc”, subliniază Henrik Sebok.

Care este preparatul care îl reprezintă cel mai bine pe masterchef Henrik Sebok

Deși mulți chefi au o rețetă pe care o consideră preparatul lor de suflet, Henrik Sebok spune că nu se identifică cu un singur fel de mâncare.

„Nu am un singur preparat de suflet și nici o preferință pentru o anumită rețetă. Pentru mine, totul începe cu un ingredient proaspăt, de sezon, ales bine și gătit corect”, explică el.

Chef-ul spune că se regăsește mai degrabă într-o farfurie aparent simplă.

„Mă reprezintă mai degrabă o farfurie aparent simplă, construită în jurul unui produs de foarte bună calitate, susținut de o garnitură potrivită și de un sos precis.”

Secretul este ca ingredientul principal să își păstreze identitatea.

„Când ingredientul își păstrează gustul, textura și personalitatea, iar nimic nu este în plus, atunci preparatul spune cel mai bine cine sunt ca bucătar”, spune Henrik Sebok.

Ingredientele fără de care nu poate găti: „O sare foarte bună și piperuri de specialitate”

Întrebat care sunt ingredientele indispensabile într-o bucătărie de top, Henrik Sebok a ales două produse aparent simple, dar esențiale pentru rezultatul final.

„În bucătărie nu pot lipsi o sare de foarte bună calitate și piperurile de specialitate”, spune chef-ul.

Un condiment pe care îl folosește frecvent este piperul nepalez.

„Eu folosesc foarte mult piper nepalez, pentru că are o iuțeală plăcută și, în același timp, o aromă fructată.”

Masterchef-ul este convins că detaliile fac diferența într-o bucătărie profesionistă.

„Sunt ingrediente simple, dar extrem de importante pentru gustul final. Uneori, diferența dintre un preparat bun și unul foarte bun poate sta într-un condiment folosit corect și în cantitatea potrivită”, explică Henrik Sebok.

Cum s-au schimbat gusturile românilor: „Oaspeții sunt mult mai curioși”

În ultimii ani, românii au devenit din ce în ce mai interesați de gastronomie, iar acest lucru se vede și în alegerile pe care le fac atunci când merg la restaurant.

„Oaspeții sunt astăzi mult mai curioși și mai deschiși către bucătării diferite. Călătoresc, descoperă gusturi noi și acceptă mai ușor combinații care, în urmă cu câțiva ani, ar fi părut neobișnuite”, spune Henrik Sebok.

Conceptul de Creative Cuisine permite restaurantului să combine influențe culinare diferite.

„Putem porni de la o influență maghiară sau central-europeană și o putem pune în dialog cu tehnici ori arome asiatice, dacă rezultatul este coerent”, explică chef-ul.

„Ne jucăm cu gustul, textura și structura farfuriei, dar fără să pierdem claritatea”, adaugă el.

Cu toate acestea, noutatea nu este singurul lucru pe care îl caută clienții.

„Dincolo de noutate, clientul caută astăzi ingrediente de calitate, execuție corectă, o experiență confortabilă și sentimentul că poate reveni și găsi același standard”, spune masterchef-ul.

Cea mai frecventă greșeală pe care o fac oamenii când gătesc pește

Henrik Sebok spune că una dintre cele mai întâlnite greșeli în bucătăria de acasă este gătirea excesivă a peștelui.

„Una dintre cele mai frecvente greșeli este gătirea excesivă, mai ales în cazul peștelui. Din dorința de a fi siguri că este făcut, mulți îl țin prea mult pe foc, iar carnea devine uscată”, avertizează chef-ul.

Regula este una simplă. „Peștele trebuie să devină opac în interior, fără să se usuce. Controlul timpului și al temperaturii de gătire face diferența.”

Această precizie este esențială și într-o bucătărie profesionistă.

Rețeta recomandată cititorilor Click!: piept de pui cu piure și sos de unt și lămâie

Pentru cei care vor să pregătească acasă o masă simplă, dar gustoasă, Henrik Sebok recomandă o combinație clasică: piept de pui bine rumenit, piure de cartofi și sos de unt și lămâie.

„Aș recomanda un preparat simplu, dar în care tehnica face diferența: un piept de pui bine rumenit, cu piure de cartofi și un sos de unt și lămâie”, spune chef-ul.

Deși poate părea o rețetă banală, executarea corectă poate transforma preparatul.

„Este genul de preparat care poate părea banal, dar care, atunci când este executat corect, poate deveni foarte gustos.”

Trucurile lui Henrik Sebok pentru un piept de pui perfect

Chef-ul spune că primul secret este răbdarea.

„Trucul este să nu grăbim procesul”, avertizează el.

Pieptul de pui trebuie lăsat să ajungă la temperatura camerei înainte de gătire, apoi trebuie rumenit într-o tigaie bine încinsă.

La fel de important este să nu fie tăiat imediat după ce a fost luat de pe foc.

„Pieptul de pui trebuie lăsat să ajungă la temperatura camerei înainte de gătire, apoi rumenit într-o tigaie bine încinsă și lăsat să se odihnească înainte de a fi tăiat”, explică Henrik Sebok.

Pentru un piure reușit, cartofii trebuie fierți suficient de mult.

„Pentru piure, cartofii trebuie fierți până sunt foarte bine pătrunși, iar untul și laptele trebuie adăugate calde.”

În cazul sosului, un gest simplu poate face diferența.

„Puțin unt rece adăugat la final, în afara focului, îi dă o textură mai fină și un luciu frumos”, dezvăluie chef-ul.

Concluzia sa este simplă: nu întotdeauna ingredientul spectaculos face un preparat memorabil.

„De multe ori, diferența dintre un preparat obișnuit și unul memorabil nu este un ingredient spectaculos, ci respectarea unor pași simpli și controlul foarte bun al temperaturii, timpului și condimentării.”

„Am gătit pentru Regina Elisabeta a II-a și pentru Joe Biden”

Unul dintre cele mai impresionante momente din cariera masterchef-ului este reprezentat de experiențele culinare oferite unor personalități de talie mondială.

Henrik Sebok dezvăluie că a gătit inclusiv pentru Regina Elisabeta a II-a și pentru fostul președinte american Joe Biden.

„Am avut deja ocazia să gătesc pentru persoane foarte cunoscute, inclusiv pentru Regina Elisabeta a II-a și pentru Joe Biden”, a declarat chef-ul pentru Click!.

Din motive de confidențialitate, acesta nu poate dezvălui preparatele pregătite pentru aceste ocazii.

„Din păcate, nu pot divulga meniurile pregătite pentru aceste ocazii, dar astfel de experiențe sunt, fără îndoială, momente pe care un chef le ține minte”, spune Henrik Sebok.

Dacă ar trebui să gătească astăzi pentru o singură persoană celebră, chef-ul spune că nu ar construi meniul în funcție de notorietatea acesteia.

„Aș prefera să pornesc de la omul din spatele numelui și de la ceea ce îi place să mănânce, nu de la statutul său”, explică el.

Meniul ar fi construit în jurul unor ingrediente excelente și al preciziei.

„Aș construi un meniu în jurul unor ingrediente excelente și al unor preparate precise, fără să încerc să demonstrez prea mult.”

Chef-ul își imaginează o cină elegantă, dar fără excese: un amuse-bouche simplu, urmat de pește de sezon cu sos delicat și legume proaspete, apoi carne maturată cu garnitură elegantă și sos clasic.

Desertul ar fi, surprinzător, unul simplu.

„Pentru mine, o cină memorabilă nu trebuie să fie complicată; trebuie să fie bine gândită, bine executată și să lase ingredientele să vorbească”, spune Henrik Sebok.