Kylie Jenner, o șefă de coșmar! A fost dată în judecată de patru foste angajate în doar șapte luni

Kylie Jenner (29 de ani) se confruntă cu un nou scandal! O fostă menajeră susține că a fost mușcată de un câine, stropită accidental cu spray cu piper și blocată mai bine de o oră în dressingul vedetei. Femeia a dat-o în judecată, acuzând-o de discriminare, represalii și încălcarea drepturilor angajaților.

Kylie Jenner ar fi avut un comportament abuziv față de angajatele sale Foto: Instagram

Este al patrulea proces intentat în șapte luni de foști angajați. Dinora Carolina Cabria Amaya a depus plângerea pe 5 noiembrie, la o instanță din Los Angeles. Potrivit documentelor judiciare consultate de Page Six, ea a început să lucreze pentru Jenner în martie 2025, fiind plătită cu 40 de dolari pe oră, în numerar.

În condițiile în care averea vedetei este estimată la aproximativ 700 de milioane de dolari, fosta angajată susține că nu și-a primit toate drepturile salariale. Amaya afirmă că lucra de regulă șase zile pe săptămână, făcea ore suplimentare neplătite și se deplasa între proprietățile lui Jenner fără să fie compensată pentru timpul și kilometrii parcurși.

Unul din câinii lui Jenner ar fi mușcat o angajată Foto: Instagram

Un episod reclamat ar fi avut loc în dressingul vedetei. Supervizoarea Laura Dooley i-ar fi cerut să intre folosind un cod de acces, însă Amaya nu a mai putut ieși. A rămas blocată mai bine de o oră și a sunat-o pe șefă, cerând ajutor. În loc să o elibereze, aceasta ar fi râs și ar fi ironizat-o. Menajera reclamă și două incidente care i-ar fi provocat probleme de sănătate. În septembrie 2025, în timp ce curăța un sertar din camera de spălătorie, un recipient cu spray cu piper s-ar fi declanșat accidental, pulverizând substanța în fața ei.

Kylie Jenner nu vrea să vadă menajerele în casă

Amaya susține că a avut vederea încețoșată, usturimi, mâncărimi și iritații persistente. O lună mai târziu, un câine a mușcat-o în timp ce îi curăța cușca, la una dintre proprietățile lui Jenner. Femeia afirmă că nu a primit ajutor după incident și a fost nevoită să își cumpere singură medicamente. Amaya mai susține că trebuia să părăsească încăperile sau să stea ascunsă când Jenner era acasă, deoarece vedeta nu voia să o vadă.

A fost concediată pe 6 februarie, la scurt timp după ce a întrebat de ce o altă menajeră primea bani pentru deplasări, iar ea nu. În proces, solicită plata salariilor și orelor suplimentare restante, despăgubiri pentru veniturile pierdute, suferința emoțională și prejudiciile suferite. Suma cerută nu a fost făcută publică.

Avocata Della Shaker afirmă că acest caz scoate la iveală o problemă mai amplă: angajații din locuințele persoanelor bogate se tem să reclame abuzurile, de teamă că angajatorii au prea multă putere. Avocatul lui Jenner, Michael Rhodes, a respins acuzațiile. Alte trei foste angajate au deschis procese împotriva lui Jenner. Angelica Hernandez Vasquez a reclamat discriminare pe criterii de origine, religie și statut de imigrare, susținând că era ironizată pentru accentul ei și umilită de colegi.

Juana Delgado Soto a afirmat că era obligată să se ascundă ore întregi când vedeta era acasă și nu avea acces la apă sau toaletă. În iunie, o fostă bucătăreasă a acuzat-o pe Jenner de discriminare din cauza sarcinii și concediere abuzivă, susținând că a fost obligată să lucreze în ciuda unei sarcini cu risc ridicat și apoi dată afară după ce a pierdut copilul.

O altă categorie de angajați care se ocupă de viața de familie a vedetei sunt bonele. În 2018, când Stormi (8 ani) era bebeluș, Kylie Jenner ar fi angajat patru bone, care lucrau prin rotație. În 2024, presa americană scria că două bone aveau grijă permanent de Stormi și de Aire (4 ani), iar alte două erau disponibile la nevoie. Una dintre ele ar fi demisionat, copleșită de programul de 12 ore și de cerințele stricte ale vedetei.