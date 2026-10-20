 Lynda Carter, actrița care a jucat-o pe „Wander Woman” a dezvăluit rutina ei de înfrumusețare. Secretul tinereții fără bătrânețe
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FotoLynda Carter, actrița care a jucat-o pe „Wander Woman” a dezvăluit rutina ei de înfrumusețare. Secretul tinereții fără bătrânețe

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Lynda Carter, celebra actriță care a interpretat-o pe Wonder Woman, continuă să impresioneze prin aparițiile sale elegante și aspectul său aproape neschimbat. Prezentă la gala caritabilă Angel Ball 2026, organizată la New York, vedeta în vârstă de 75 de ani a dezvăluit care este secretul său de îngrijire, iar răspunsul a fost surprinzător de simplu.

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Foto: shutterstock

Apariție spectaculoasă la Angel Ball

La eveniment, Lynda Carter a atras toate privirile într-o rochie lungă, acoperită cu aplicații strălucitoare, completată de un mantou negru decorat cu volane ample. Ținuta elegantă a fost accesorizată cu cercei strălucitori și pantofi cu detalii sclipitoare, potrivit Hello!.

Întrebată care este rutina care îi menține tenul luminos, actrița a oferit un răspuns neașteptat.

Îngrijirea mea pentru piele? Sincer și cu adevărat, apă și săpun”, a declarat Lynda Carter.

Vedeta a explicat că folosește un săpun simplu, fără a apela la proceduri complicate sau tratamente extravagante.

Dincolo de eleganță și aparițiile pe covorul roșu, actrița a subliniat importanța cauzei pentru care a fost prezentă la eveniment. Angel Ball susține cercetarea în domeniul cancerului, iar Lynda Carter este implicată de mulți ani în proiecte dedicate progresului medical și cercetării științifice.

„Este vorba despre subiecte serioase. Este vorba despre a celebra mințile extraordinare ale oamenilor de știință și despre ceea ce fac ei pentru noi”, a declarat vedeta.

Subiectele abordate de actriță la eveniment

În cadrul aceluiași interviu, Lynda Carter și-a exprimat și îngrijorarea cu privire la dependența excesivă de inteligența artificială în detrimentul expertizei umane.

„Este nevoie de pricepere și este nevoie de oameni”, a spus actrița, subliniind importanța empatiei și a conexiunii umane.

Actrița a vorbit și despre fiica sa, Jessica Carter Altman, pe care a descris-o drept o artistă extrem de talentată. Întrebată dacă plănuiesc un nou proiect împreună, vedeta nu a exclus această posibilitate.

„Fiica mea este o muziciană, cântăreață și compozitoare extraordinară. Sunt întotdeauna deschisă unei colaborări. Vom vedea, depinde și de ea”, a spus Lynda Carter.

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