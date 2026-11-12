 „Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției
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„Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției

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Un exponat neobișnuit asociat cu actorul și fostul comediant britanic Russell Brand a fost retras dintr-un muzeu din Londra, la scurt timp după condamnarea acestuia pentru viol și agresiuni sexuale.

O nouă lovitură pentru Russell Brand
O nouă lovitură pentru Russell Brand Foto: 2026 Getty Images

Muzeul din Londra elimină exponatul cu părul pubian al lui Russell Brand

Viktor Wynd, fondatorul Muzeului Curiozităților, Artelor Frumoase și Istoriei Nenaturale din cartierul Hackney, a confirmat că a decis să îndepărteze din colecție un exponat despre care se susținea că ar conține fire de păr pubian aparținând lui Russell Brand.

„Le-am scos imediat din expoziție și nu mai vreau să-i aud numele vreodată. Nu are ce căuta în muzeul meu al ororilor”, a declarat Wynd pentru Variety. „Muzeul meu este plin de lucruri dezgustătoare, dar chiar și eu am anumite limite”, potrivit Variety.

Acesta va fi înlocuit cu o placă memorială oferită în scop caritabil, în sprijinul organizației Rape Crisis, care ajută victimele violenței sexuale.

După apariția informației în presă, Wynd a fost contactat de numeroase persoane interesate să achiziționeze controversatul exponat, însă acesta a anunțat că intenționează să îl doneze Muzeului Littledean Jail, instituție din regiunea Forest of Dean dedicată istoriei crimelor și fenomenelor controversate.

Russell Brand, condamnat la peste zece ani de închisoare

Decizia muzeului vine la doar câteva zile după ce Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, a fost condamnat de tribunalul Southwark Crown Court din Londra la 10 ani și șase luni de închisoare.

Juriul l-a găsit vinovat pentru un capăt de acuzare de viol și trei capete de acuzare privind agresiuni sexuale asupra a patru femei. Faptele pentru care a fost condamnat ar fi avut loc între 2004 și 2009, perioadă în care Brand se bucura de o ascensiune rapidă în televiziunea britanică și în industria cinematografică de la Hollywood.

În același proces, fostul actor a fost achitat pentru alte două acuzații de viol și o acuzație de tentativă de agresiune indecentă.

O piesă controversată, prezentă în muzeu de peste un deceniu

Exponatul retras se afla în colecția muzeului de mai bine de zece ani. Conform unei relatări publicate în 2016, firele de păr ar fi fost trimise lui Viktor Wynd de o femeie care susținea că l-a tuns și ras pe Russell Brand într-un salon din Camden Town.

Pachetul ar fi fost însoțit de o scrisoare scrisă de mână, în care femeia explica faptul că a considerat obiectul suficient de neobișnuit pentru a fi apreciat de colecționar. Cu toate acestea, autenticitatea exponatului nu a fost niciodată verificată independent.

Cum a ajuns presupusul păr pubian al lui Russell Brand în muzeu

Povestea din spatele exponatului este la fel de neobișnuită precum decizia de a-l retrage din colecție. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, obiectul a ajuns în posesia colecționarului Viktor Wynd după ce o femeie a susținut că l-ar fi ras pe Russell Brand într-un salon din cartierul londonez Camden Town.

Femeia i-ar fi trimis ulterior firele de păr curatorului, considerând că acesta ar aprecia un astfel de suvenir neobișnuit. Pachetul ar fi fost însoțit de o scrisoare scrisă de mână, în care explica modul în care ar fi intrat în posesia acestora.

Exponatul a fost menționat și într-o prezentare a muzeului din 2016, devenind în timp unul dintre cele mai controversate și comentate obiecte din colecția lui Wynd. Cu toate acestea, autenticitatea firelor de păr nu a fost niciodată verificată independent.

Deschis în 2014 pe Mare Street, în Hackney, muzeul lui Viktor Wynd este inspirat de conceptul tradițional de „Wunderkammer” sau „cabinet al curiozităților”. Colecția sa reunește obiecte neobișnuite și adesea macabre, de la capete micșorate și animale cu două capete până la oase de dodo, artefacte oculte și o șuviță de păr care ar fi aparținut lui Elvis Presley.

Instituția găzduiește, de asemenea, un salon dedicat absintului și un cocktail bar administrat de organizația Last Tuesday Society.

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