 Obiceiul la care Julie Andrews nu renunță nici la 91 de ani. Cum ar putea reduce riscul de demență
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Obiceiul la care Julie Andrews nu renunță nici la 91 de ani. Cum ar putea reduce riscul de demență

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La vârsta venerabilă de 91 de ani, una dintre cele mai strălucite legende ale cinematografiei mondiale demonstrează că bătrânețea nu este sinonimă cu declinul mental.

Secretul longevității lui Julie Andrews
Secretul longevității lui Julie Andrews Foto: arhivă

Julie Andrews, celebra protagonistă a filmelor de neuitat „Mary Poppins” și „Sunetul Muzicii”, continuă să creeze și să muncească activ, refuzând categoric statutul de pensionară inactivă. Deși s-a retras din lumina directă a camerelor de filmat, marea artistă își împrumută în continuare vocea inconfundabilă pentru nararea fenomenului global „Bridgerton” și tocmai a lansat o nouă carte pentru copii, scrisă împreună cu fiica sa.

Într-un interviu acordat revistei InStyle, actrița a recunoscut că secretul vitalității sale extraordinare stă într-un singur principiu: continuă să lucreze și să creeze neîncetat tocmai pentru a-și menține creierul viu.

Munca stimulativă taie riscul de demență cu 18%

O cercetare internațională majoră realizată încă din 2021 pe un eșantion masiv de peste 100.000 de persoane din Marea Britanie, Europa și Statele Unite a scos la iveală date concrete: cei care au locuri de muncă solicitante intelectual au un risc cu 18% mai mic de a dezvolta demență comparativ cu restul populației.

Legătura a fost întărită în 2023 de un alt studiu care a arătat că, imediat după ieșirea la pensie, funcția cognitivă a indivizilor tinde să se degradeze într-un ritm accelerat dacă mintea nu rămâne ancorată în sarcini complexe, potrivit Science Alert.

În plus, o cercetare derulată în Norvegia în 2024 a relevat că profesiile care au cerut efort mental continuu în deceniile de viață activă (la 30, 40, 50 și 60 de ani) au asigurat o protecție masivă împotriva deficitului cognitiv ușor și a demenței la atingerea vârstei de 70 de ani, consolidând așa-numita „rezervă cognitivă” a creierului, comparabilă cu masa musculară bine antrenată în timp.

„Mă simt ca la 50 de ani”: tatăl actriței a învățat o limbă străină la 76 de ani

Pasiunea lui Julie Andrews pentru învățare este moștenită din familie. În cadrul unui dialog purtat la vârsta de 88 de ani cu Julia Louis-Dreyfus în podcastul „Wiser Than Me”, actrița și-a descris deschis starea de spirit:

„Mă simt probabil ca la 50 de ani, zău așa! Cât timp creierul ține pasul, sunt foarte bine.”

Vedeta a povestit că tatăl ei a fost un învățăcel pe viață, de la care a preluat dragostea profundă pentru cărți și scris, acesta având curajul de a studia o limbă străină de la zero la respectabila vârstă de 76 de ani.

Acest profil corespunde perfect categoriei cercetate de dr. Alexandra Touroutoglou, neurolog la Universitatea Harvard, care analizează mecanismele biologice ale „super-bătrânilor” (super-agers) — persoane aflate la vârste înaintate care își păstrează o agilitate mintală de invidiat.

„Discutând cu participanții noștri, acești super-bătrâni spun că le place cu adevărat să se provoace singuri. Nu vor să stea în fundal, vor să învețe mereu lucruri noi”, a explicat neurologul de la Harvard într-un interviu acordat publicației universității.

45% din cazurile de demență pot fi prevenite: lectura și dicționarele amână boala cu 7 ani

Potrivit raportului Comisiei Lancet din 2024, aproximativ 45% dintre cazurile de demență din întreaga lume pot fi prevenite sau amânate semnificativ prin modificarea stilului de viață și a factorilor de mediu. Printre cele mai eficiente metode de protecție se numără lucrul cu limbajul, exact ceea ce face Julie Andrews prin volumele pe care le redactează.

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