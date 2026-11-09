 Sally Field a împlinit 80 de ani! Aniversare discretă în locuința de 2,3 milioane de dolari. Detaliul din bucătărie care i-a surprins pe fani
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FotoSally Field a împlinit 80 de ani! Aniversare discretă în locuința de 2,3 milioane de dolari. Detaliul din bucătărie care i-a surprins pe fani

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Sally Field a ales să își sărbătorească împlinirea vârstei de 80 de ani într-un mod simplu și relaxat, chiar în confortul propriei locuințe din cartierul Pacific Palisades din Los Angeles. Actrița, câștigătoare de două ori a premiului Oscar, le-a oferit fanilor o imagine rară din viața sa de zi cu zi, publicând pe rețelele sociale o fotografie realizată în bucătăria casei pe care a cumpărat-o cu 2,3 milioane de dolari.

Cum arată locuința lui Sally Field
Cum arată locuința lui Sally Field Foto: arhivă

Cum s-a afișat actrița

Cu un zâmbet larg și ținând în mână o sticlă de vin, vedeta a glumit în descrierea imaginii: „Până acum, 80 se simte ca 79... dar cu mult mai mult vin”.

Fotografia a atras imediat atenția admiratorilor, nu doar datorită aniversării importante, ci și pentru că a oferit o privire autentică asupra locuinței sale. Spre deosebire de interioarele somptuoase întâlnite adesea în casele vedetelor de la Hollywood, bucătăria lui Sally Field pare una confortabilă și extrem de familiară.

Fanii au remarcat imediat detaliile care îi conferă încăperii un aer primitor: vase și tigăi suspendate de tavan, un pat pentru câine amplasat în apropiere și ingredientele pregătite pentru o salată pe care actrița o prepara în acel moment.

Detaliul neașteptat care a atras atenția internauților

Dincolo de decorul simplu, urmăritorii au observat și un detaliu neașteptat în fundal. Televizorul din bucătărie era deschis pe un program de știri care difuza informații despre un anunț făcut de Donald Trump cu privire la șeful său de cabinet.

Mulți dintre cei care au comentat fotografia au făcut referire la imaginile de pe televizor, glumind că știrile respective reprezintă încă un motiv pentru a deschide o sticlă de vin.

Casa care a supraviețuit incendiilor din California

Locuința din Pacific Palisades are o semnificație specială pentru actriță. Sally Field a cumpărat proprietatea în 2002 și o consideră refugiu pentru întreaga familie. Vedeta este mama a trei copii și bunica a cinci nepoți, despre care a spus în repetate rânduri că reprezintă una dintre cele mai mari bucurii ale vieții sale, potrivit Hello!.

În 2025, actrița a fost nevoită să își părăsească temporar casa din cauza incendiilor devastatoare care au afectat zona Pacific Palisades. La acel moment, ea a povestit că a reușit să plece împreună cu câinele său, Dash, luând cu ea doar strictul necesar.

Din fericire, locuința sa a scăpat aproape neatinsă, deși multe proprietăți din zonă au fost distruse. Ulterior, Sally Field și-a exprimat recunoștința față de pompieri și față de vecinii care au contribuit la protejarea comunității în timpul dezastrului.

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