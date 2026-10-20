 Viciul care i-a afectat vocea Selenei Gomez: „Nu merită”
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Viciul care i-a afectat vocea Selenei Gomez: „Nu merită”

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Selena Gomez a vorbit deschis despre unul dintre obiceiurile de care a încercat să scape în ultimii ani și care, potrivit mărturisirilor sale, i-a afectat inclusiv vocea. Cântăreața și actrița în vârstă de 34 de ani le-a dezvăluit fanilor că utilizarea frecventă a țigărilor electronice cu nicotină a avut consecințe asupra sănătății sale și că a decis să renunțe definitiv la acest obicei.

Selena Gomez foto Shutterstock jpg
Foto: shutterstock

Schimbările vocii sunt permanente

Cântăreața și actrița în vârstă de 34 de ani le-a dezvăluit fanilor că utilizarea frecventă a țigărilor electronice cu nicotină a avut consecințe asupra sănătății sale și că a decis să renunțe definitiv la acest obicei.

Într-un videoclip publicat pe Instagram, vedeta a recunoscut că schimbările produse la nivelul vocii sale sunt permanente.

„Nu voi putea să-mi schimb vocea. Am vapat foarte multă nicotină. Nicotina este extrem de greu de lăsat și cred că vreau doar să spun că, dacă treci prin asta sau dacă te gândești să vapezi, nu merită. Este o prostie și mi-a schimbat vocea”, a declarat Selena Gomez.

Artista a mărturisit că procesul nu a fost unul ușor, însă este încântată că a reușit să renunțe la nicotină și speră să își mențină decizia pe termen lung.

„Sunt fericită că m-am oprit și sper să reușesc să continui. Este greu. Dar știu că dacă treci prin ceva dificil, poți depăși și tu. Totul este foarte neplăcut”, le-a transmis vedeta urmăritorilor săi.

Declarațiile sale vin după ce, în urmă cu câteva luni, fanii au observat schimbări în timbrul vocii sale și au întrebat-o în repetate rânduri despre acest lucru. La acel moment, Selena Gomez explica faptul că uneori se confruntă cu inflamații la nivelul gâtului, potrivit Variety.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Selena Gomez

De-a lungul anilor, Selena Gomez a vorbit deschis despre provocările medicale prin care a trecut. Artista suferă de lupus și a fost supusă unui transplant de rinichi în anul 2017. De asemenea, vedeta a discutat public despre diagnosticul de tulburare bipolară și despre impactul pe care acesta l-a avut asupra vieții sale.

Experiențele sale au fost prezentate și în documentarul autobiografic „Selena Gomez: My Mind & Me”, lansat în 2022.

În plan profesional, Selena Gomez continuă să se bucure de succes atât în actorie, cât și în afaceri. Vedeta joacă și produce serialul „Only Murders in the Building”, alături de Steve Martin și Martin Short, iar brandul său de produse cosmetice, Rare Beauty, lansat în 2020, rămâne unul dintre cele mai populare din industria de profil.

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