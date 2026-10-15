 Selena Gomez, Scufița Roșie într-o rochie Prada
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Selena Gomez, Scufița Roșie într-o rochie Prada

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Selena Gomez (34 de ani) a strălucit într-o rochie roșie Prada, la cea de-a patra gală Rare Impact Fund, organizată miercuri la Hollywood Palladium, în Los Angeles.

Selena Gomez a purtat o rochie roșie fără bretele
Selena Gomez a purtat o rochie roșie fără bretele Foto: Getty Images

Ținuta spectaculoasă, cu talia sculpturală inspirată de petalele unui trandafir, a fost completată de pantofi roșii din satin și bijuterii argintii. Dincolo de apariția elegantă, artista a venit să susțină o cauză importantă: sănătatea mintală a tinerilor.

Fondul Rare Impact, lansat în 2020 alături de brandul său de cosmetice, Rare Beauty, a strâns deja peste 30 de milioane de dolari pentru organizații și programe dedicate acestei probleme. Selena și-a propus să contribuie la strângerea a 100 de milioane de dolari în zece ani. Vedeta, care deține o avere de 1,3 milioane $, a spus că este mândră să vadă cum proiectele ei ajung în comunități din întreaga lume și le oferă tinerilor sprijin și un loc în care să se simtă acceptați.

Fondul susține organizații de pe cinci continente și ajunge anual la aproximativ 3,5 milioane de tineri. Selena, care a vorbit deschis despre propriile provocări legate de sănătatea mintală, a dezvăluit și că se bazează pe sprijinul soțului ei, producătorul muzical Benny Blanco (38 de ani), cu care s-a căsătorit în septembrie 2025.

Selena Gomez își dorește patru copii

Selena Gomez își dorește să devină mamă și a vorbit recent despre visul de a avea o familie numeroasă. În septembrie, artista a publicat pe Instagram Stories o fotografie în care ținea în brațe un bebeluș, alături de mesajul „Într-o zi...”.

Tot anul acesta, în podcastul „Friends Keep Secrets”, vedeta a mărturisit că și-ar dori patru copii. „Vreau patru, dar asta e cam mult”, a spus ea, inspirată de imaginea unei familii numeroase din filmul „The Family Stone”. Selena a recunoscut însă că nu știe cum va arăta drumul său spre maternitate. „Dacă vom putea avea doar unul, eu tot sper... nu știm”, a explicat artista.

În 2024, Selena a dezvăluit într-un interviu pentru revista Vanity Fair că nu poate purta o sarcină până la capăt, din cauza problemelor medicale care i-ar pune în pericol atât viața, cât și pe cea a copilului.

Cântăreața suferă de lupus, o boală autoimună care a dus la un transplant de rinichi în 2017, și a vorbit și despre riscurile asociate tratamentului pentru tulburarea bipolară. „A fost ceva pentru care a trebuit să trec printr-o perioadă de doliu”, a mărturisit ea. Selena a spus că ia în calcul adopția și maternitatea surogat, adăugând: „La urma urmei, nu-mi pasă. Va fi tot copilul meu”.

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