Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”

De-a lungul carierei sale de peste 20 de ani în telenovele, seriale de televiziune și filme de cinema, Adela Popescu a jucat alături de zeci de mari actori români. Care este însă actorul român care o fascinează și pe care ar dori să-l întâlnească în viitoarele ei proiecte?

1/6 Adela Popescu în Fără Urmă Foto: Instagram

Printre cei mai notabili parteneri de scenă ai Adelei Popescu s-au numărat, de-a lungul vremii: Dan Bordeianu, Radu Vâlcan (cel care i-a devenit și soț), Ioan Isaiu, Gheorghe Dinică, Bebe Cotimanis, Marin Moraru și, mai nou, Tudor Chirilă sau Dragoș Bucur.

„Am avut șansa să joc cu cei mai mari actori de mică”

Adela Popescu, actrița din serialul „Fără Urmă” de la Pro TV ne-a dezvăluit cum anume a marcat-o întâlnirea cu nume grele ale filmului românesc, încă de pe vremea când era o tânără speranță a micului ecran.

„Eu am avut șansa să joc cu cei mai mari actori și de mică când aproape nici nu știam ce şansă am. Dar dincolo de a juca cu oamenii aceștia, cel mai valoros e faptul că-i cunoști. Mie asta mi se pare cel mai frumos din tot.

Dacă a fi să pun așa pe o scară a importanței pentru mine faptul că mănânc cu ei sau că avem diverse conversații e mult mai valoros decât faptul că joc cu ei.

Și asta pentru că compatibilitatea în actorie e ceva rar și poți să o ai cu oameni care nu sunt așa titrați. Și invers. Poate să iasă o scenă bună, pentru că toți au experiență și știu ce au de făcut, dar eu mă refer la compatibilitatea aceea profundă. Poți să ai niște surprize, plăcute și neplăcute, incredibile. Eu nu pe asta pun preț, ci pe întâlnirea pur și simplu cu ei”, a mărturisit Adela Popescu, în exclusivitate pentru Click!

Marcel Iureș, unul dintre actorii preferați ai Adelei Popescu Foto: Instagram

„Lumea actorilor este fascinată”

Actrița ne-a dezvăluit care anume este actorul român alături de care și-ar dori să aibă ocazia să joace în viitorul apropiat.

„Lumea actorilor este fascinată! Au niște povești din trecut, unii trăiau o viață absolut specială și e foarte valoros să cunoști.

Dacă ar fi acum să dau un nume de actor cu care mi-aș dori să joc în mod special cred că ar fi Marcel Iureș… Nu ne-am intersectat niciodată”, a declarat Adela Popescu, în exclusivitate pentru Click!

Adela Popescu a debutat în actorie în anul 2002, la vârsta de doar 16 ani, jucând rolul Ancăi Ionescu în serialul „În familie”, difuzat de Prima TV. Totuși, consacrarea sa adevărată a venit în 2004, odată cu rolul principal Alina Damaschin din serialul „Numai iubirea”, considerat prima telenovelă românească de succes.

Au urmat roluri în alte seriale TV cunoscute precum: „Lacrimi de iubire”, „Iubire ca în filme”, „Războiul sexelor”, „Îngerașii”, „Aniela”, „Iubire și onoare”, „Pariu cu viața” sau „O nouă viață”. Cele mai recente proiecte TV în care a jucat sunt: „Trafic” și „Fără Urmă”.

Actrița a făcut parte din distribuția unor filme de cinema și scurtmetraje precum: „Lacrimi de iubire”-filmul, „Week-end cu mama”, „Selfie69”, „Track One & White”, „Retreat Vama Veche” și „3 zile în septembrie”( în regia lui Tudor Giurgiu).